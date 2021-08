Roglič ztratil vedení ve Vueltě, červený dres převzal Dán Eiking

Rincón de la Victoria (Španělsko) - Cyklista Primož Roglič přišel v první etapě Vuelty po dni volna Vuelty o červený dres lídra. Ve snaze o útok na největší konkurenty navíc slovinský obhájce titulu v posledním sjezdu upadl a v průběžném pořadí klesl na třetí místo. Novým vedoucím mužem závodu je po 10. etapě Nor Odd Christian Eiking, který byl ve skupině uprchlíků. Druhý etapový vavřín vybojoval po dalším úspěšném nástupu v závěru Australan Michael Storer.

Roglič zaútočil na hlavní rivaly v boji o celkové prvenství v posledním stoupání a vypracoval si zhruba půlminutový náskok, ve sjezdu ale skončil v jedné ze zatáček na zemi a byl opět dostižen. "Není to tak hrozné, mám jen nějaké oděrky," řekl jednatřicetiletý jezdec stáje Jumbo-Visma.

Do cíle 190,3 km dlouhé etapy v Rincónu de la Victoria dojel se svými největšími konkurenty s odstupem takřka 12 minut za vítězným Storerem. Australan protnul cíl stejně jako v horské sedmé etapě osamocen s náskokem 22 sekund před čtyřčlennou skupinkou pronásledovatelů. V ní dojel jako celkově pátý Eiking, který nyní vede průběžné pořadí o 58 sekund před Francouzem Guillaumem Martinem, jenž přijel na 12. místě v druhé skupině s odstupem 51 sekund. Třetí Roglič zaostává za Eikingem o 2:17 minuty.

Čtyřiadvacetiletý Storer zaútočil v jediném dnešním stoupání z původně jednatřicetičlenné skupiny uprchlíků a všem soupeřům ujel. "Je to ještě víc neuvěřitelné než posledně. Snil jsem o jedné etapě na téhle Vueltě a po deseti dnech mám dvě," řekl v cíli nadšený Australan, jenž v úvodu etapy bojoval o to, aby se dostal do úniku. "Ve stoupání jsem se cítil dobře a věděl jsem přesně, co musím udělat - zaútočit," dodal.

Čeští cyklisté dorazili do cíle s odstupem za hlavními favority. Jan Hirt dojel na 69. místě s odstupem 19 minut, Josef Černý a Zdeněk Štybar zaostali na 144. a 149. příčce o více než 25 minut.

Vuelta - 10. etapa (Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria, 190,3 km): 1. Storer (Austr./DSM) 4:09:21, 2. Vansevenant (Belg./Deceuninck-Quick Step), 3. Champoussin (Fr./AG2R-Citroën), 4. Van Baarle (Niz./Ineos Grenadiers), 5. Eiking (Nor./Intermarché-Wanty-Gobert) všichni -22, 6. Narváez (Ekv./Ineos Grenadiers), 7. Schultz (Austr./BikeExchange), 8. Bouchard, 9. Calmejane (oba Fr./AG2R-Citroën), 10. Elissonde (Fr./Trek-Segafredo) všichni -51, ...69. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -19:04, 144. Černý, 149. Štybar (oba ČR/Deceuninck-Quick-Step) oba -25:31. Průběžné pořadí: 1. Eiking 38:37:46, 2. Martin (Fr./Cofidis) -58, 3. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -2:17, 4. Mas (Šp./Movistar) -2:45, 5. López (Kol./Movistar) -3:38, 6. Haig (Austr./Bahrajn Victorious) -3:59, 7. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -4:46, 8. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -4:57, 9. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -5:01, 10. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -5:42, ...88. Hirt 1:14:21, 143. Štybar -1:36:31, 171. Černý -1:58:54.