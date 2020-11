Roglič si před rozhodující etapou pojistil vedení na Vueltě

Ciudad Rodrigo (Španělsko) - Slovinský cyklista Primož Roglič vybojoval ve spurtu 16. etapy druhé místo a díky bonusovým sekundám si dva dny před koncem Vuelty upevnil vedení v celkovém pořadí. Před Richardem Carapazem z Ekvádoru, který dojel šestý, má nyní náskok 45 sekund. Etapové vítězství dnes slavil Dán Magnus Cort.

Obhájce loňského prvenství Roglič si v předposlední vážné prověrce soupeře pohlídal a v koncovce sám zaútočil. Díky druhému místu získal šestisekundovou bonifikaci a před sobotní poslední horskou etapou si pojistil červený dres. Třetí Hugh Carthy ztrácí 53 sekund.

Hlavní pole se všemi favority dnes v závěrečném téměř čtyřicetikilometrovém sjezdu ze stoupání první kategorie postupně dostihlo všechny uprchlíky. Jako poslední vzdoroval Francouz Rémi Cavagna, jehož únik skončil tři kilometry před cílem.

V závěrečném spurtu si nejlepší pozici připravil Cort, za kterým se vytáhl Roglič a na cílové čáře předstihl třetího Ruie Costu. Ten byl ale později kvůli nebezpečnému manévru ve výsledcích zařazen na konec skupiny a třetí místo připadlo Dionu Smithovi.

Cort neměl před startem Vuelty velké ambice vzhledem k tomu, že před pár týdny prodělal nákazu koronavirem. "Nevěřil jsem, že bych tu mohl vyhrát etapu. Ani dneska ráno se mi o tom nesnilo. Pomáhal jsem Hughovi (Carthymu) a pak jsem se po druhé horské prémii ocitl v přední skupině pelotonu. Věděl jsem, že tam není moc rychlejších kluků než já," řekl Cort po třetím etapovém triumfu na Vueltě.

Poslední zatěžkávací zkouška před nedělním dojezdem do Madridu čeká cyklisty v sobotní 17. etapě. Peloton na trati 178,2 km absolvuje šest horských prémií se závěrečným stoupáním na Alto de la Covatilla (1965 metrů nad mořem).

Roglič nechce připustit podobné selhání, které ho v předposlední etapě připravilo o titul na Tour de France. "Ještě je před námi jeden velký den, rozhodující. Musíme udržet soustředění a dát do toho všechno. Uvidíme, na co to bude stačit," uvedl bývalý skokan na lyžích.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 16. etapa (Salamanca - Ciudad Rodrigo, 162 km):

1. Cort (Dán./EF Pro Cycling) 4:04:35, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 3. Smith (N. Zél./Mitchelton-Scott), 4. Valverde (Šp./Movistar), 5. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 6. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe), 7. Godon (Fr./AG2R La Mondiale), 8. Valgren (Dán./NTT), 9. Sütterlin (Něm./Sunweb), 10. Vlasov (Rus./Astana) všichni stejný čas, ...63. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -9:28, 140. Hirt (ČR/CCC) -17:48.

Průběžné pořadí: 1. Roglič 64:20:31, 2. Carapaz -45, 3. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -53, 4. D. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation) -1:48, 5. Mas (Šp./Movistar) -3:29, 6. Poels (Niz./Bahrajn-McLaren) -6:21, 7. Grossschartner -7:20, 8. Valverde -8:45, 9. Vlasov -8:54, 10. De La Cruz (Šp./SAE Team Emirates) -9:29, ...53. Hirt -1:53:30, 99. Štybar -3:07:19.