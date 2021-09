Roglič je potřetí v řadě vítězem Vuelty, Černý byl v závěrečné časovce čtvrtý

Santiago de Compostela (Španělsko) - Slovinský cyklista Primož Roglič vyhrál potřetí za sebou Vueltu. Jednatřicetiletý jezdec týmu Jumbo-Visma ovládl i závěrečnou časovku, v které se prosadil na čtvrté místo Josef Černý.

Český závodník vyrazil na trať dlouhou 33,8 kilometru jako první a dlouhou dobu se pak mohl kochat pohledem na své jméno v čele výsledkové listiny. Trojnásobného mistra republiky v časovce předstihli až Dán Magnus Cort a poté Nizozemec Thymen Arensman. Všechny nakonec porazil Roglič, který startoval jako poslední. Druhého Corta předčil o 14 sekund, Černý na slovinskou hvězdu ztratil minutu a 16 sekund.

V konečném pořadí zvýšil Roglič náskok na druhého Španěla Enrica Mase na čtyři minuty a 42 sekund. Loni porazil druhého Richarda Carapaze jen o 24 sekund, v roce 2019 triumfoval před domácím Alejandrem Valverdem o 2:33 minuty.

"Je to neuvěřitelné. Bláznivé. Někdy vyhrajete o hodně, jindy o málo. Ale pokaždé je to krásné. Já se o čísla a statistiky nestarám. Jdu den po dni a užívám si to. Je to pocta tady takhle stát," uvedl Roglič.

Někdejší skokan na lyžích vyhrál na letošní Vueltě čtyři etapy. Vítězstvím také začal, když před třemi týdny ovládl krátkou časovku v Burgosu. "Byly to krásné tři týdny. Poslední týden byl hodně náročný. Věděl jsem, jak na tom jsem, a užíval si podporu na trati," řekl po triumfálním dojezdu v Santiagu de Compostela.

Třikrát v řadě dokázali Vueltu před Rogličem vyhrál jen Švýcar Tony Rominger v letech 1992 až 1994 a Španěl Roberto Heras (2003 až 2005), jehož kariéru pošpinil doping. O vítězství v roce 2005 původně přišel, ale pak ho vysoudil zpět.

Černý vylepšil pátou příčku z úvodní časovky. Celkově obsadil 142. místo jako poslední z klasifikovaných jezdců. Jan Hirt skončil osmadvacátý, což je jeho nejlepší výsledek ze tří účastí na Vueltě. Zdeňku Štybarovi patří 133. příčka.

Cyklistický závod Vuelta - závěrečná 21. etapa (individuální časovka, 33,8 km): 1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 44:02, 2. Cort (Dán./EF Education-Nippo) -14, 3. Arensman (Niz./DSM) -52, 4. Černý (ČR/Deceuninck-Quick-Step) -1:16, 5. Haga (USA/DSM) -1:43, 6. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -1:49, 7. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe), 8. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) oba -1:52, 9. Mas (Šp./Movistar) -2:04, 10. I. Izagirre (Šp./Astana-Premier Tech) -2:06, ...69. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick-Step) -4:47, 125. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) -7:16. Konečné pořadí: 1. Roglič 83:55:29, 2. Mas -4:42, 3. Haig (Austr./Bahrajn-Victorious) -7:40, 4. A. Yates (Brit./Ineos Grenadiers) -9:06, 5. Mäder (Švýc./Bahrajn Victorious) -11:33, 6. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -13:27, 7. De La Cruz (Šp./SAE Team Emirates) -18:33, 8. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -18:55, 9. G. Martin (Fr./Cofidis) -20:27, 10. Grossschartner -22:22, ...28. Hirt -1:42:39, 133. Štybar -5:34:14, 142. Černý -6:03:50. Bodovací soutěž: 1. Jakobsen (Niz./Deceuninck-Quick-Step) 250, ...53. Černý 24, 104. Hirt 1. Vrchařská soutěž: 1. Storer (Austr./DSM) 80. Mladí jezdci: 1. Mäder. Týmy: 1. Bahrajn-Victorious.