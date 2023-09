Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou, vláda projedná zákon

Praha - Rodná čísla by měly úřady i nadále zapisovat do občanských průkazů. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra, který příští týden projedná vláda. Aktuální předpisy počítají s koncem zapisování rodných čísel do průkazů od roku 2025, nově nebude zapisování v zákoně časově omezeno. Změna, kterou se bude kabinet ve středu zabývat, zahrnuje i úpravu insolvenčního zákona.

"Vypuštěním údaje o rodném čísle z občanských průkazů mělo dojít k postupnému uplatnění principů původního záměru zákona o základních registrech, a měla tím být zahájena identifikace fyzických osob prostřednictvím čísla osobních dokladů, případně klientských identifikátorů, namísto rodných čísel. Rodné číslo však stále plní nezastupitelnou roli, neboť splňuje podmínky pro spolehlivou identifikaci fyzické osoby," vysvětlují nutnost změny předkladatelé návrhu.

Rodné číslo totiž podle nich slouží jako identifikátor nejen ve vztahu k veřejným orgánům, ale také v rámci soukromoprávních vztahů. "Řada stávajících informačních systémů soukromých subjektů funguje na bázi rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby a přechod na bezvýznamové identifikátory by znamenal značné investice do těchto informačních systémů," uvedli navrhovatelé. Připraveny podle nich nejsou ani některé státní agendy.

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) už v červnu uvedl, že chce upravit zákon tak, aby konkrétní termín pro konec zápisu rodných čísel neobsahoval. Z jednání s partnery podle něj vyplynulo, že si změny nikdo nepřeje. "Byly by vynucené zákonem, který před 13 lety nemohl předvídat pokrok v digitální oblasti ani v oblasti identifikace," uvedl tehdy Bartoš. Změna podle něj ztrácí smysl i s ohledem na chystanou unijní regulaci.

Návrh zahrnuje i změnu týkající se insolvenčního rejstříku, kde by měl být podle materiálu také zachován existující režim ztotožňování dlužníků založený na rodných číslech.

Návrh je vládě předkládán se dvěma rozpory - Digitální a informační agentura (DIA) požaduje vypuštění novely insolvenčního zákona, jde podle ní o krok zpět v již zahájeném procesu utlumování rodných čísel. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) odmítá návrh zákona jako celek, protože dlouhodobě zastává názor, že uvádění rodného čísla v občanských průkazech může vést ke zneužití údaje.