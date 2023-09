Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou, schválila vláda

Praha - Rodná čísla by měly úřady i nadále zapisovat do občanských průkazů. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra, který dnes podle výsledků zasedání schválila vláda. Aktuální předpisy počítají s koncem zapisování rodných čísel do průkazů od roku 2025, nově nebude zapisování zákon časově omezovat. Změna, kterou se nyní budou zabývat poslanci, zahrnuje i úpravu insolvenčního zákona. Podle návrhu o právu na digitální služby lidé zřejmě získají možnost prokazovat se digitálně místo fyzickými doklady.

"Vypuštěním údaje o rodném čísle z občanských průkazů mělo dojít k postupnému uplatnění principů původního záměru zákona o základních registrech, a měla tím být zahájena identifikace fyzických osob prostřednictvím čísla osobních dokladů, případně klientských identifikátorů, namísto rodných čísel. Rodné číslo však stále plní nezastupitelnou roli, neboť splňuje podmínky pro spolehlivou identifikaci fyzické osoby," vysvětlují nutnost změny předkladatelé.

Rodné číslo totiž podle nich slouží jako identifikátor nejen ve vztahu k veřejným orgánům, ale také v rámci soukromoprávních vztahů. "Řada stávajících informačních systémů soukromých subjektů funguje na bázi rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby a přechod na bezvýznamové identifikátory by znamenal značné investice do těchto informačních systémů," stojí v návrhu. Připraveny podle něj nejsou ani některé státní agendy.

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) už v červnu uvedl, že chce upravit zákon tak, aby konkrétní termín pro konec zápisu rodných čísel neobsahoval. Z jednání s partnery podle něj vyplynulo, že si změny nikdo nepřeje. "Byly by vynucené zákonem, který před 13 lety nemohl předvídat pokrok v digitální oblasti ani v oblasti identifikace," uvedl tehdy Bartoš. Změna podle něj ztrácí smysl i s ohledem na chystanou unijní regulaci.

Návrh zahrnuje také změnu týkající se insolvenčního rejstříku, kde by měl být podle materiálu zachován existující režim ztotožňování dlužníků založený na rodných číslech.

Lidé zřejmě získají možnost prokazovat se digitálně místo fyzickými doklady

Lidé zřejmě získají možnost prokazovat se digitálně místo fyzickými doklady. Předpokládá to návrh zákona o právu na digitální služby, který dnes schválila vláda a který ještě čeká posouzení Parlamentem. Digitální stejnopisy dokladů by ale neměly fyzické průkazy nahradit a nebude možné je použít ani pro dálkové prokazování totožnosti, řekl dnes novinářům vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Spuštění projektu by podle předkládací zprávy k zákonu mělo státní správu vyjít zhruba na půl miliardy korun, roční provozní náklady odhaduje vláda na 50 milionů korun.

K prokazování digitálním dokladem bude podle Bartoše potřebná aplikace v mobilním telefonu, kterou vypracuje Digitální informační agentura (DIA). Lidé prostřednictvím aplikace pošlou požadavek na identifikaci, prokážou se přitom bankovní identitou nebo jiným způsobem elektronického ověření totožnosti. Aplikace vygeneruje kód, který si ověřující úřad, například policie nebo pošta, zkontroluje ve vlastní čtecí aplikaci.

Zákon předpokládá, že digitální stejnopis bude mít stejné právní účinky jako originální doklad. Nebude možné ho vystavit bez existence fyzického průkazu a nebudou v něm obsaženy žádné údaje nad rámec fyzického dokladu. Lidé si budou moct sami vybrat, zda se budou prokazovat běžným dokladem, nebo digitálně. Státní správa bude mít povinnost přijímat obě varianty průkazů. Bartoš upozornil, že digitální doklady nebude možné využívat k cestám do zahraničí, v takovém případě bude nadále nutný standardní občanský průkaz.

Zákon by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2024, povinnost přijímat digitální verze průkazů bude podle Bartoše nabíhat postupně. Od začátku roku by je měly přijímat orgány ústřední státní správy, od července kraje. V roce 2025 by se povinnost rozšířila na všechny zbývající správní orgány, včetně ambasád.

Podle důvodové zprávy k návrhu zákona norma přispěje k digitalizaci veřejného sektoru. Dokument konstatuje, že digitální stejnopisy už se běžně užívají v soukromé sféře, zmiňuje jako příklad digitální verze fyzických platebních karet.