Rodiště Karla Havlíčka Borovského si novináře připomnělo knihou i výstavou

Havlíčkova Borová (Havlíčkobrodsko) - V Havlíčkově Borové na Havlíčkobrodsku pokřtili sborník příspěvků o odkazu Karla Havlíčka Borovského, který se v Borové narodil v roce 1821. Kniha nazvaná Borovský Havle, jsme slepí nástrojové času (i po 200 letech) je součástí oslav 200. výročí narození českého novináře a spisovatele. V jeho rodném domě dnes začala také výstava mapující historii Havlíčkových oslav. První se konala v roce 1862 a zúčastnilo se jí na 20.000 lidí. ČTK to za organizátory řekl Ondřej Neubauer.

Fotogalerie

"Co se týče příspěvků, je to vlastně takový sborník, je to pestrá mozaika názorů lidí, kteří mají co říct k Havlíčkovi, ať už z toho místního regionu, nebo z celé republiky," řekl Neubauer. Mezi autory příspěvku je předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nebo bývalý konzul v Chicagu Jan Kubišta. "Je to taková sonda do vnímání odkazu Karla Havlíčka v dnešní době," řekl Neubauer.

Výstava v rodném domě Karla Havlíčka Borovského mapuje dvacítku nejvýznamnějších oslav konaných do roku 1996. Prvních v roce 1862 se ještě účastnila Havlíčkova matka nebo dcera Zdeňka. Měly podobu národního manifestu. "Byla to opravdu velká akce, vlastně jen tři roky po pádu Bachova režimu," řekl Neubauer. Ve stejném roce byla na rodný dům umístěná pamětní deska s bustou. Havlíčkův odkaz byl podle Neubauera využíván od 19. století a za první republiky k scelování národa a vyjádření národní hrdosti. "A byl tesán do kamene, do soch, ale často byl až příliš sentimentalisticky ztvárněn v různých písničkách a knihách. Některé jeho interpretace je třeba brát s rezervou," řekl Neubauer.

Další oslavy se konaly také v roce 1896 a 1899. "V roce 1901 byla v Borové odhalena Havlíčkova socha, což je kopie od originálu Josefa Strachovského z Kutné Hory z roku 1883. V roce 1906 byl v Borové budoucí prvorepublikový prezident Masaryk," řekl Neubauer.

Jako muzeum funguje Havlíčkův rodný dům od roku 1931. Výstava je instalovaná v podkroví a bude přístupná až do konce roku. "Máme tady výstřižky dobových novin, brožury, které u příležitostí oslav vycházely. Shodou okolností i ty nejvzácnější z roku 1862," řekl Neubauer.

Karel Havlíček je považovaný za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Narodil se 31. října 1821 v Borové (dnes Havlíčkova Borová). Jeho rodiče se po 12 letech přestěhovali do Německého (Havlíčkova) Brodu. Havlíček zemřel 29. července 1856 v Praze.

V rámci oslav Havlíčkova jubilea se v regionu od jara koná řada akcí. Uzavřít by je mělo 15. prosince ztvárnění deportace Karla Havlíčka do Brixenu. Podrobnosti jsou na https://khb200.cz/.