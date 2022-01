Rodinný seriál Špunti na cestě vychází z úspěšného filmu Špunti na vodě

Praha - Nový třináctidílný seriál České televize (ČT) Špunti na cestě režiséra Jiřího Chlumského nabídne od 7. ledna příběh nepovedené dovolené tří generací rodiny Veselých. Objeví se v něm například Miroslav Donutil, Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, David Novotný, Anna Polívková a další. Předlohou seriálu byl Chlumského film Špunti na vodě z roku 2017, který vidělo v kinech téměř půl milionu diváků. Novináře o tom prostřednictvím on-line tiskové konference informovala ČT.

"Novou a velice výraznou postavou seriálu, která se v předloze neobjevila, je strejda Karel. Bývalý rocker a zvukař bigbítových kapel, jehož si zahraje Miroslav Donutil," uvedl kreativní producent Josef Viewegh.

Série začíná dílem Poslední prázdniny odehrávajícím se na konci školního roku, kdy se jak děti, tak rodiče těší na dovolenou v Chorvatsku. Souhrou několika událostí a rozhodnutí se však výprava k moři ruší a začíná nové dobrodružství ve starém autobusu značky Robur.

"Na místech, kde rodina zastavuje, ať už z objektivních nebo subjektivních důvodů, se jim dějí rozličné věci, které by se ale v podstatě mohly stát každému. Jde o seriál ze života, ale tím, že jde o humornou záležitost, se to celé posouvá k rodinné komedii," sdělil režisér Chlumský.

V hlavních rolích se představí Dyková s Langmajerem coby rodiče dvou dospívajících dívek a jednoho očekávaného přírůstku a Anna Polívková s Davidem Novotným v roli rodičů tří chlapců a jedné holčičky. "Snažím se být vtipný, nenapjatý, s každým je to trochu jiné a většinou si empaticky najdu cestu. S Aničkou jsme byli vtipný pár a zbylo i pár chvil na filozofování ve volných chvílích," uvedl Novotný.

Dvě rodiny Veselých na cestě autobusem doprovodí Pavel Liška, Pavla Gajdošíková a Miroslav Donutil v roli Karla. Zkušený herec měl zpočátku ze spolupráce s dětmi obavu, ale o dvě generace mladší kolegové jej přesvědčili. "Jolana Jirotková, která ztvárnila Kačenku - co všechno dokázala! První dialog, který jsem s ní měl, jsem čekal, co bude, a ona to odříkala všechno, jak měla, a ještě se dívala na mě, jestli to zvládnu. Po scéně mi řekla, že docela dobrý. Tady jsme nenatáčeli s dětmi. Ona byla tak laskavá, že točila s námi," vzpomínal Donutil.

V dalších dětských rolí se objevili Viktor Antonio, Antonín Holoubek, Filip Antonio, Veronika Divišová nebo Ella Dvořáková.

Režisér Chlumský vystudoval katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU, po škole působil jako asistent režie v Krátkém filmu Praha a externě pracoval pro Československou televizi. Jeho filmovým debutem byla komedie Stůj, nebo se netrefím z roku 1998. V následujících letech natočil několik pohádek a televizních seriálů, rodinný film Martin a Venuše, drama 7 dní hříchů nebo celovečerní komedii Dvojníci.