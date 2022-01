Rodinné spory Le Penových ovlivňují předvolební kampaň ve Francii

Paříž - Neteř francouzské prezidentské kandidátky Marine Le Penové a bývalá politička Marion Maréchalová zvažuje, že by v kampani podpořila konkurenta své tety Érika Zemmoura. Le Penová i Zemmour se řadí ke krajní pravici. Čtvrteční prohlášení Maréchalové pro deník Le Parisien vyvolalo emocionální odezvu u Le Penové, která její výroky dnes v pořadu rozhlasové stanice CNews označila za "násilné, brutální a naprosto nečekané".

Prezidentské volby ve Francii se konají v dubnu. Pro účast v nich musí zájemci o kandidaturu získat podporu 500 volených státních úředníků, například starostů nebo poslanců. Boj o jejich hlasy oficiálně začal ve čtvrtek, což podle komentátorů vystupňovalo agresivitu projevů mnoha kandidátů i jejich podporovatelů.

Názorový rozkol obou žen zaujal francouzská média, protože v minulosti političky spolupracovaly a byly členkami stejné strany, Národní fronty (FN, nyní Národní sdružení). V době, kdy FN vedla Le Penová, byla Maréchalová zvolena poslankyní i členskou regionální rady. Maréchalová se z politického života stáhla po prezidentských volbách v roce 2017, ve kterých Le Penovou ve druhém kole porazil Emmanuel Macron.

Maréchalová své rozhodnutí vysvětlila tím, že Zemmour má podle ní větší šanci získat další potenciální voliče z řad nižších tříd a lidí, kteří obvykle nechodí k volbám. Šéfka Národního sdružení (RN) Le Penová má přitom v posledních průzkumech volebních preferencí před bývalým novinářem Zemmourem několikaprocentní náskok.

Maréchalová je vlivnou osobností nacionalistické pravice a její prohlášení má nejen rodinný, ale také politický rozměr. Ředitelka vzdělávací instituce ISSEP, kterou Maréchalová sama založila, v minulosti vyzývala, aby se krajní pravice ve volbách sjednotila a postavila se za toho z kandidátů, který bude v lepší pozici. Její čtvrteční prohlášení ale tomu předchozímu protiřečí.

"Nepopiratelně mám lepší pozici," uvedla Le Penová. "Nemyslím si, že by Éric Zemmour měl teď, zítra, pozítří ani kdykoliv do voleb šanci na prudký nárůst volebních preferencí a předstihnul mě. (...) Jeho taktika hlasitosti a hněvu není to, co Francouzi očekávají," dodala.

Maréchalová dnes deníku Le Figaro řekla, že "má chuť se vrátit do politiky", ale nechce stavět voliče před složitou volbu a nutnost volit mezi ní a její tetou. "Ve svém životě jsem postavena před tuto volbu. Musíte vědět, co a kdy je nejdůležitější. (...) Důslednost, vize a strategie způsobují, že se přikláním k Ériku Zemmourovi. To je jisté. Ale je tu rodinný problém," uvedla Maréchalová.

V rámci kampaně i své role stranické šéfky a europoslankyně míří dnes Le Penová do Madridu, kde se setká s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a dalšími představiteli krajní pravice a evropských konzervativců, uvedla agentura AFP.