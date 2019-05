Rodinné podnikání má mít svoji definici, jednat o ní bude vláda

Ilustrační foto - Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček vystoupil 30. dubna 2019 v Praze na tiskové konferenci po uvedení do úřadu.

Praha - Rodinné podnikání v Česku bude mít nově samostatnou definici. Firmy a živnosti rodinného typu díky tomu budou moci získat větší podporu, buď jako jednodušší zaměstnávání rodinných příslušníků nebo pobídkami. Zároveň by mělo označení "rodinná firma" dávat známku určité kvality. Vyplývá to z materiálu, o němž bude v pondělí jednat vláda a který má ČTK k dispozici. Návrh předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

"Poprvé bude definovaná rodinná firma. Konečně budeme moci sledovat jejich výkonnost, podíl na hospodářství a hlavně jim budeme moci poskytnout určité stimuly pro zakládání a udržení tohoto typu podnikání, které je základem stabilní ekonomiky, obslužnosti venkova, nositelem tradic a původních výrobků," řekl ČTK ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost, zní navrhovaná definice. V dokumentu je popsán rozdíl mezi oběma pojmy i to, kdo je považován za člena rodiny.

Mnohé rodinné podniky v Česku stojí nyní před první porevoluční výměnou generací. Podnikatelé, kteří založili firmy po roce 1989, se rozhodují, zda je nechají dětem, předají odbornému managementu, či prodají.

Problematiku rodinných podniků řešila dva roky na MPO pracovní skupina zástupců ministerstev spravedlnosti, financí, zemědělství a ministerstva pro místní rozvoj a také Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). Na základě analýzy resortu spravedlnosti došli k závěru, že v první fázi bude nejlepší řešení nelegislativní úprava. V další fázi se připraví ukotvení do právního řádu.

Definice má být závazná pro všechny členy vlády a představitele orgánů státní správy i soukromé subjekty, píše se v návrhu. Na dokumentu podle Havlíčka pracoval i spoluautor občanského zákoníku, právník Bohumil Havel.

"Vnímáme rodinné podnikání jako základ a páteř ekonomiky, které ji drží i v těžkých časech, kdy velké korporace odejdou pryč. Zbavit se něčeho, co zakládal váš děda, je těžší, než když k tomu vztah nemáte," řekl ČTK pověřený předseda AMSP Zdeněk Tomíček.

"Budeme vědět, co rodinná firma znamená. Chtěli bychom, aby vznikla dobrovolná certifikace, což má vliv i na statistické vykazování. Další aktivity jsou vzdělávací. Na Západě je běžné, že se na vysokých školách přednáší o předávání rodinného podnikání. Poslední otázka je i navázání některých dotací a pobídek, které mohou být navázané na rodinné podnikání," uvedl Tomíček.

V novém občanském zákoníku je pojem rodinný závod vymezen. Česko navíc patří mezi státy s nulovým zdaněním přechodu i převodu rodinného podnikání. Tím se řadí mezi nejvstřícnější státy světa. Nová definice je ale podle Tomíčka nutná, protože by podpora nebyla možná. Ministerstvo průmyslu kvůli tomu uvažuje o podpoře převodu rodinných podniků na stávající zaměstnance (management buy-out) formou zvýhodněných záruk v programu Záruka 2015 až 2023. Řešit to mají i jiné resorty, například u zaměstnávání rodinných příslušníků, podpory podnikání na venkově, benefitů spojených s reinvesticí vlastního kapitálu do dalšího podnikání a udržení rodinných firem.