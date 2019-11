Rodinné firmy budou mít zvýhodněné záruky a půjčky

Praha - Rodinné firmy budou moct využít nové finanční produkty, které mimo jiné umožní jednodušší financování převodu obchodních podílů z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Zvýhodněné záruky a půjčky bude poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Její generální ředitel Jiří Jirásek předpokládá, že na podporu rodinných firem dá banka příští rok zhruba půl miliardy korun. Výzvy budou vyhlášeny k 1. lednu příštího roku a žádosti by banka měla začít přijímat od dubna. Podmínky dnes představil na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Definici takzvaného rodinného podnikání odpovídá zhruba jeden milion firem a rodinným podnikem má být rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost. V dokumentu je popsán rozdíl mezi oběma pojmy i to, kdo je považován za člena rodiny. "Fakticky se tím ČR zařadila mezi osm zemí EU, které se rozhodly podporovat tento segment i na úrovni vládního, legislativního charakteru. Tím se vytváří možnost podpory přímými i nepřímými formami podpory," uvedl již letos v květnu Havlíček.

ČMZRB bude nově na podporu mezigeneračního předávání firmy poskytovat až 80procentní záruku za bankovní úvěr na odkup vlastnického podílu. "Záruka bude moct být až do 30 milionů korun, splatnost podkladového úvěru může být až 12 let," řekl generální ředitel ČMZRB Jirásek. ČMZRB tím podpoří převody vlastnických podílů v rodinných firmách tam, kde se firmy dostávají do fáze generační obměny.

Rodinné firmy budou moct na deset let například získat ale i bezúročný úvěr mezi 650.000 až 60 miliony Kč včetně odkladu splátek jistiny až na čtyři roky. Podle Jiráska to firmám dá větší stabilitu.

"Poprvé historicky se v Českomoravské záruční a rozvojové bance objevuje rodinná firma jakožto rodinný podnik," uvedl Havlíček. Rodinné firmy dostanou podle něj daleko výhodnější záruky než běžné firmy.

"Vytváří se speciální produkt ČMZRB, který odfinancuje předání společnosti a vyplacení původních vlastníků. Ať už tu firmu budou přebírat rodinní příslušníci, nebo stávající management, nebo v nějakém mixu," dodal ministr. MPO chce zavést na jaře speciální produkt pro živnostníky, aby dostali nulovou úrokovou sazbu v čerpání provozních a investičních úvěrů. "Je to úplná revoluce, to tu ještě nebylo," zdůraznil Havlíček.

Mnohé rodinné podniky v Česku stojí nyní před první porevoluční výměnou generací. Podnikatelé, kteří založili firmy po roce 1989, se rozhodují, zda je nechají dětem, předají odbornému managementu, či prodají.

Problematiku rodinných podniků řešila dva roky na ministerstvu průmyslu pracovní skupina zástupců ministerstev spravedlnosti, financí, zemědělství a ministerstva pro místní rozvoj a také Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). Na základě analýzy ministerstva spravedlnosti došli k závěru, že v první fázi bude nejlepším řešení nelegislativní úprava. V další fázi se připraví ukotvení do právního řádu.