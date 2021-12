Rodinná firma z Chomutovska vyrábí tradiční krušnohorské vánoční dekorace

Perštejn (Chomutovsko) - Rodinná firma Rubíno z Perštejnu na Chomutovsku vyrábí tradiční dřevěné krušnohorské dekorace nejen s vánočními motivy. Nejpopulárnější jsou krušnohorské oblouky, které symbolizují vstup do hornické štoly, jejich osvícení pak touhu horníků po denním světle, které měli možnost zahlédnout jen vzácně. V minulosti to byli právě horníci, kdo dekorace přes zimu vyráběl, jako zdroj obživy. Ročně jich manželé Rubkovi vyrobí 200 až 300, nejvíc se jich prodá v období Vánoc, tedy na adventních trzích. Jejich zrušení pro firmu znamená velký pokles zisků, řekla rodina ČTK.

"Na německé straně je to úplně tradiční záležitost a v Čechách to bohužel vymizelo," uvedl Lukáš Rubek. Z a koncem řemeslné tradice bylo podle něj zejména otevření elektráren a paradoxně masivní těžba. Rodina začala s výrobou ze dřeva v roce 2007, kdy se seznámila se sousedy původem z Německa, kteří dekorace vyráběli několik let. "Vzali jsme si úvěr na první stroj a postupně jsme to tu začali budovat. Děláme si i vlastní návrhy," doplnil Rubek.

Ač se výřezy dělají na strojích, z 90 procent jde o ruční práci. "Všechno se musí zpracovat, obrousit z obou stran a nějakým způsobem dotáhnout do konečně podoby," řekl Rubek. Jeho žena tak lepí na dekorace dřevěné prvky, dřevo barví a moří, kompletuje jednotlivé oblouky a mimo jiné i novinku, kterou jsou kouřící domečky na františky. Návrhy pomocí grafických programů a práci se stroji obstarává Rubek. Kromě toho manželům pomáhají dva brigádníci. Zbytky dřeva, jde většinou o různé odřezky, si berou školy, děti s nimi pracují v hodinách výtvarné výchovy.

Oblouky už prošly inovací, kromě těch tradičních tak firma produkuje i závěsná svítidla do oken, různé formy svícnů, nově chtějí manželé začít vyrábět i otočné pyramidy na svíčky. "Děláme i zakázkovou výrobu, teď pro Němce vyrábíme 'péefka', takže se dá i na zakázku," popsal Rubek. Přesto je pro rodinu stěžejní to, co se prodá hlavně na vánočních trzích, jde totiž asi o 80 procent zisku. Kromě prodeje jde podle Rubka i o interakci se zákazníky, kteří podle něj výrobky z Perštejna vyhledávají. "To vám žádný e-shop nedá," řekl.

Výroba jednoho oblouku trvá až dvě hodiny. Nejprve musí Rubek navrhnout grafickou podobu dekorace a poté vyřezat jednotlivé díly na stroji. Rubková pak komponenty obrušuje, připraví podstavce a díly kompletuje. Lepí na ně magnety, aby se zákazník jednoduše dostal k elektroinstalaci v případě, že potřebuje třeba vyměnit žárovku. Nejpopulárnější je design betlému, Rubkovi vyrábějí i oblouk ve tvaru mašle, stromku či se psy různých ras.