Rodina z Loučky nebyla podle starosty problémová, v obci žila asi čtyři roky

Loučka (Vsetínsko) - Rodina, která žila v Loučce na Vsetínsku v domě poškozeném nedělním výbuchem, nebyla podle starosty obce problémová. Šlo o tři děti s matkou pocházející ze Slovenska a otce, který byl Čech. V domě žili necelé čtyři roky, řekl dnes dopoledne novinářům poblíž místa neštěstí starosta Jaromír Kořístka (nez.). Při výbuchu zemřela žena a tři děti, jejich věk nechtěl starosta komentovat. Výbuch přežil jednatřicetiletý muž, utrpěl však vážná zranění. Policie případ předběžně kvalifikovala jako vraždu.

"Nežili tady zas tak dlouho, žili tady zhruba necelé čtyři roky, takže člověk nemůže říct, že by je znal vyloženě jako rodáky z Loučky. Akorát samozřejmě nějaké všeobecné informace, třeba od sousedů. Vyloženě v přímém kontaktu jsem s nimi byl pouze párkrát. Nevím o tom, že by tady jakékoliv problémy byly," řekl Kořístka. Je přesvědčený, že kdyby šlo o problémovou rodinu, věděl by o tom.

"Pán byl Čech a paní byla Slovenka. Dům byl jejich," uvedl starosta. Věk dětí ani ženy nechtěl komentovat. Okolní nemovitosti podle něj výbuch zřejmě neponičil.

"V tuto chvíli jediné, co máme (jako obec) na starost, co přichází v úvahu, tak je hospodářství, protože měli spoustu hospodářských zvířat. Takže teď se budeme v koordinaci s hasičským záchranným sborem a s policií starat o to a zbytek se uvidí podle velitelů zásahu a podle policie a orgánů, které to šetří," řekl Kořístka. Rodina se podle něj starala o zvířectvo, které čítalo do 30 jedinců.

Vzhledem k tomu, jak je událost čerstvá, nechtěl starosta odhadovat, jaké bude mít následky na život v obci. V Loučce podle něj žije zhruba 800 lidí.

Většina místních s novináři o tragédii mluvit nechtěla. Výjimkou byl muž, jehož příbuzný rodině pomáhal s hospodářstvím. "Oni byli takoví bezproblémoví, uzavření, neznalí, jako že nebyli Loučáci," řekl obyvatel obce. Otec rodiny byl podle něj podnikavý. "Co víme, byl nemocný. Je to čerstvá věc. Od té doby jsme se nestýkali," řekl místní. "Nechápeme to. Je to hrozné neštěstí," doplnil.

Případ policie předběžně kvalifikovala jako vraždu, nyní čeká na výsledky pitvy, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová. S podezřelým podle ní nyní nelze provádět úkony trestního řízení kvůli jeho zdravotnímu stavu. Mluvčí nepotvrdila ani nevyvrátila, zda je podezřelým zraněný muž, který leží ve vážném stavu na popáleninovém centru ostravské fakultní nemocnice. V poničeném domě a jeho okolí jsou i dnes kriminalisté a hasiči.