Rodina, kolegové a žáci se dnes naposledy rozloučili se zavražděným učitelem

Praha - Pedagogové, studenti, přátelé a příbuzní se v krematoriu v pražských Strašnicích rozloučili s učitelem, který byl na konci března zavražděn ve Středním odborném učilišti v pražské Ohradní ulici. Pedagogovi, na kterého podle policie zaútočil mačetou jeho student, bylo 74 let. Obřadní síň se zaplnila desítkami lidí, kteří k jeho rakvi položili květiny. Poslední rozloučení vzbudilo i zájem médií. Smutečního obřadu se zúčastnil rovněž náměstek ministerstva školství Jan Mareš. Ve své řeči uvedl, že 31. březen, kdy pedagog zemřel, se navždy zapíše do historie českého školství.

Z útoku na učitele obvinili policisté na začátku dubna devatenáctiletého žáka školy. Hrozí mu 12 až 20 let vězení. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) již dříve uvedl, že student se s vyučujícím den před tragédií dostal do konfliktu kvůli studijnímu neúspěchu. Gazdík se dnes smutečního obřadu nezúčastnil kvůli jednání vlády.

Ředitel učiliště Karel Dvořák označil dnes před přítomnými novináři to, jak učitel zemřel, za obrovskou tragédii. "Já jsem přesvědčený o tom, že to bude hrozně dlouho bolet," uvedl. Ve škole podle něj tři dny pracovalo pět psychologů, za některými studenty i zaměstnanci školy mají přijít ještě i po Velikonocích. Studenti i bývalí absolventi podle ředitele na zavražděného učitele stále vzpomínají. Teprve nyní si někteří uvědomují, že odešel člověk, který byl výborným učitelem, řekl. Aby škola umožnila účast na pohřbu i zájemcům z řad jeho žáků, zkrátila dnes výuku do 11:00, dodal.

Náměstek Mareš jako zástupce ministerstva vyjádřil soustrast rodině i všem spolupracovníkům. Ve své smuteční řeči zdůraznil, že odešel člověk, který svůj život zasvětil mladým lidem. Učil více než 30 let a svou práci měl tak rád, že v ní pokračoval i v důchodovém věku, uvedl. "(Den tragického úmrtí pedagoga) 31. březen se navždy zapíše do historie českého školství," řekl.

Součástí obřadu bylo i připomenutí toho, že zavražděný byl dlouholetým předsedou Českého svazu jógy a spolupracoval rovněž s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Dvořák již dříve řekl, že s žákem obviněným z útoku na pedagoga nebyly dříve nikdy problémy. Minulý rok naopak dostal na základě rozhodnutí pedagogické rady od ředitele pochvalu za vzornou docházku a vzorné studijní výsledky. Policie uvedla, že při zatýkání nebyl student pod vlivem alkoholu ani drog.

Útoky ve školách v Česku nejsou časté. Například v roce 2014 v budově střední školy ve Žďáru nad Sázavou ubodala šestadvacetiletá žena studenta a další tři lidi zranila. V dubnu 2015 státní zástupce trestní stíhání ženy za útok ve Žďáru zastavil pro nepříčetnost. Žena byla umístěna do detenčního ústavu, podle znalců trpí schizofrenií.

O deset let dříve zase student učiliště ve Svitavách vážně pobodal svého pedagoga. Ten po převozu do nemocnice zemřel. Krajský soud v Hradci Králové odsoudil sedmnáctiletého učně za vraždu k devíti letům vězení.