Rodina i zástupci hudební scény se rozloučili s bluesmanem Andrštem

Praha - Rodina a zástupci hudební scény se dnes v pražském kostele Nejsvětějšího srdce Páně rozloučili s bluesmanem Lubošem Andrštem. Uznávaného kytaristu a skladatele na poslední cestě doprovodila více než stovka lidí. Andršt zemřel 20. prosince ve věku 73 let.

Mezi přítomnými, kteří zaplnili prostor kostela, byli například kytarista a Andrštův bratranec Petr Janda, zpěvák Michal Prokop, houslista Jan Hrubý, baskytarista Vladimír Kulhánek, muzikálový producent a textař Michael Prostějovský, promotér David Gaydečka, zástupce firmy Supraphon Karel Deniš nebo hudební publicista Ondřej Bezr, spoluautor Andrštovy vzpomínkové knihy Ještě hraju vestoje.

"Pravdu Luboš (Andršt) nejen mluvil, ale i hrál," uvedl ve smutečním projevu Martin Kratochvíl, v jehož skupině Jazz Q Andršt také působil.

Další řečník, předseda představenstva Ochraného svazu autorského OSA Roman Strejček, odchod Andšta označil za "díru v duši". Od roku 2013 byl Andršt předsedou dozorčí rady OSA. Dozorčí rada tvořená šesti skladateli, třemi textaři a čtyřmi nakladateli mimo jiné pracovala na dopadech směrnice Evropského parlamentu o kolektivní správě na činnost OSA a její transpozice do právního řádu ČR.

Andršt hrál například na Prokopově albu Město ER, s Jazz Q nahrál desku Pozorovatelna. Počátkem roku 1973 založil vlastní bluesrockovou skupinu Energit, později vystupoval pod hlavičkou Luboš Andršt Blues Band či Luboš Andršt Group. K albům, která vydal pod svým jménem, patří například Capricornus a Imprints. Počátkem 90. let vedl doprovodnou skupinu Marty Kubišové.

Jméno hudebníka, který se narodil 26. července 1948 v Praze, je neodmyslitelně spojeno s českým blues. Muzikant, v jehož tvorbě je možné najít i vlivy etnické, klasické či rockové hudby, stál v roce 1996 u zrodu šumperského festivalu Blues Alive. Během let spolupracoval Andršt vedle Prokopa také s Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým, Mariánem Vargou či Peterem Lipou.

Dvakrát si zahrál i s legendárním americkým bluesovým kytaristou B. B. Kingem. "Jednoznačně nejvíc jsem se naučil od B. B. Kinga," řekl Andršt, který si s americkou legendou zahrál v roce 1998 v pražském Kongresovém centru a v roce 2000 ve zlínském klubu Golem.

Andršt vystoupil i na festivalu klasické hudby Pražské jaro, kde před dvěma lety s kapelou Blues Band zahrál v sále pražského Mercedes Fora. O jeho stylovém rozpětí svědčila i oslava jeho 70. narozenin, která se uskutečnila s mnoha hosty v roce 2018 v pražském Lucerna music baru. Andršt tehdy vystoupil se třemi sestavami. Zahrál s jazzově laděným Luboš Andršt Group, bluesovým Luboš Andršt Blues Band a v blues rockové sestavě také s Energitem. "Když zrovna hraji blues, tak do toho občas přidám nějakou 'jazzovou zatáčku' a zamotám do té muziky noty, které tam nikdo nečeká. Ale dělám to i naopak. Do jazzové muziky napálím blues a to zabere vždycky," podotkl ke své hře.

Své bluesové cítění Andršt mimo jiné demonstruje na kompilační nahrávce One Man Blues z roku 2013. Album se skladbami z let 1984 až 2007 přináší muziku, které neodpovídá názorům, že blues je zasmušilá hudba. "O tom tahle muzika není. Jeden z prvních bluesových textů je o tom, že zpěvák nemá ani peníze, ani ženy, ale aby nemusel brečet, bude se raději smát. Blues je prostě přitakání životu," řekl Andršt.