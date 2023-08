Rodičovský příspěvek asi vzroste od ledna o 50.000 Kč

Praha - Rodičovský příspěvek se patrně zvýší od ledna o 50.000 Kč na 350.000 korun. Růst se bude týkat podle vládní novely, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna, dětí narozených od začátku příštího roku. Opoziční hnutí ANO a SPD prosazují vzhledem k míře inflace razantnější růst dávky až na 400.000 korun. Předlohu, jež má také zjednodušit komunikaci s úřady práce, nyní posoudí sociální výbor. Bude na to mít poloviční, měsíční lhůtu.

Kabinet navrhl podle zdůvodnění zvýšení příspěvku o polovinu inflace zaznamenané od posledního růstu dávky v lednu 2020 do letošního března, tedy o 16,5 procenta. Opozice už ohlásila nebo předložila variantně úpravy, podle nichž by příspěvek činil až 400.000 korun. V případě narození dvojčat a vícerčat je dávka ze zákona o polovinu vyšší, podle vládního návrhu by tedy představovala 525.000 korun. Opoziční varianty by sumu zvedly z nynějších 450.000 korun až na 600.000 korun.

Poslankyně SPD Lucie Šafránková uvedla, že zvýšení rodičovské přichází pozdě a růst navrhovaný vládou není dostatečný. "Inflace od posledního zvýšení vzrostla o více než 33 procent," řekla. Obdobně se vyjádřil také Aleš Juchelka (ANO). "Čelíme růstu cen úplně všeho," podotkl. Lenka Dražilová (ANO) prohlásila, že ji vládní návrh "zvedl ze židle" a je důkazem přezíravosti.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zdůraznil, že na podporu rodin není možné nahlížet jen optikou růstu rodičovského příspěvku. Jeho výše je sice důležitá, ale nelze říci, že má přímý vliv na porodnost. Česko má, co se týče čerpání rodičovské, unikání systém, dodal.

Dopady schválení vládního návrhu na státní rozpočet by představovaly příští rok podle důvodové zprávy zhruba 400 milionů korun, o rok později 2,2 miliardy korun, v roce 2026 přibližně čtyři miliardy korun a v dalších letech 5,5 miliardy korun.

Opozice nabídne také úpravy, kterými by dávka v určitém poměru vzrostla i rodinám s malými dětmi do čtyř let věku narozenými před lednem příštího roku. Koalice se na takovém řešení nedohodla. SPD opět navrhne automatickou valorizaci dávky podle inflace a chce navíc zachovat možnost čerpání příspěvku do čtyř let věku dítěte, když kabinet navrhl zkrátit dobu o rok. Podle vlády je tříletá doba dostačující. "Odpovídá době rodičovské dovolené a zejména době, po kterou je fakticky většinově čerpán rodičovský příspěvek," stojí v důvodové zprávě.

Žadatelé o příspěvek na bydlení i jeho příjemci by podle dalších částí novely nemuseli úřadu práce dokládat své náklady na energie. Úředníci by si je zjistili sami od dodavatele plynu či elektřiny. Zpřesnění čeká pravidla pro dokládání nároku na příspěvek dvakrát ročně a počítá se s urychlením vyřizování. Změny mají snížit administrativu a ulevit přetíženým úřadům práce. Nově lidé nebudou muset kvůli dávkám dodávat úřadu ani potvrzení od školy o nezaopatřenosti dětí. Údaje získá z registru zdravotního pojištění. Autoři předlohy ale zdůraznili, že lidé dál budou moci dodávat vše i papírově.

Úprava informačního systému ministerstva práce a sociálních věcí má stát do deseti milionů korun a technické řešení pro sociální správu pak 6,5 milionu korun. Resort využije peníze ze svého rozpočtu. Po zjednodušení řízení o dávkách čeká úspory.