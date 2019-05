Rodičovská má růst rodičům s dětmi do 4 let s nevyčerpanou dávkou

Praha - Vyšší rodičovská by se od ledna měla týkat rodičů novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. Na této podobě navýšení z 220.000 na 300.000 korun panuje v koalici shoda. Na tiskové konferenci to dnes zopakoval premiér Andrej Babiš (ANO). O rodičovské by měla dnes rozhodnout vláda. Návrh musí ještě projednat Parlament a k podpisu ho pak dostane prezident.

Koaliční strany vedou spor o zvýšení rodičovské, které slíbily v programovém prohlášení, od loňska. Návrh se několikrát měnil, a to i kvůli tlaku na snižování výdajů kvůli zpomalování ekonomiky. Premiér dnes řekl, že je škoda, že se vládní strany nedohodly hned, ČSSD stanovisko měnila a její ministryně práce Jana Maláčová nakonec přichází s říjnovým návrhem ministryně financí za ANO Aleny Schillerové. Předseda ČSSD Jan Hamáček na to zareagoval tak, že naopak ministerstvo financí nemělo představu o rozpočtu a sociální demokraté už si zvykli na to, že si výsledek přisvojí premiér.

"V podstatě jsme strávili strašně moc času a ve finále je návrh paní ministryně Maláčové identický jako původní návrh paní ministryně Schillerové... Škoda, že jsme se na tom nedohodli hned a ČSSD několikrát změnila stanovisko," řekl Babiš.

Podle něj je pro příští rok na navýšení rodičovské potřeba 8,6 miliardy korun a celkové výdaje by měly činit 32,9 miliardy korun. Premiér dodal, že ministerstvo práce našlo ve své pokladně 250 milionů a většina peněz pochází z jiných kapitol rozpočtu. Očekával prý, že resort práce "víc pomůže" a dohledá větší sumu, když má na příští rok mít 674 miliard. Maláčová už dřív poukazovala na to, že valná většina výdajů ministerstva práce jsou takzvané mandatorní výdaje, které nařizuje zákon a na kterých se ušetřit nedá. Jsou to například vyplácené důchody.

"Jsme zase v debatě, kdo s čím přišel," uvedl Hamáček. Podotkl, že navýšení rodičovské měli sociální demokraté ve svém volebním programu v roce 2017 před sněmovními volbami. Byl to podle Hamáčka jeden z důvodů, proč vstoupili do vlády. "Je to věc, na kterou jsme si zvykli. Pan premiér potřebuje dojít k závěru, že to celé vymyslel a zařídil on. Pokud toto je cena za to, že pomůžeme maminkám, tak my jsme s tou cenou spokojeni," řekl šéf ČSSD.

Podle Maláčové se "ještě minulý týden koaliční partner bránil navýšení rodičovské zuby nehty". Ministryně práce uvedla, že přistoupila na kompromis, aby "rodiny neostrouhaly". Dál považuje za nejspravedlivější svůj původní plán přidat 80.000 korun všem rodinám s nejmladším dítětem do čtyř let. Podle Babiše Maláčová slibovala něco, co neměla v koalici předjednané.

Od ledna by si tak mohly polepšit rodiny s novorozenci i ty s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovskou nevyčerpaly. "Částka se bude odvíjet od předchozího příjmu a věku dítěte, tedy od počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin," řekla Maláčová.

První návrh novely se zvýšením rodičovské ministerstvo práce předložilo loni v září. Koalice se nejdřív dohodla, že se příspěvek zvedne nadvakrát - o 40.000 korun letos od července a o dalších 40.000 korun do konce volebního období. V listopadu pak ANO a ČSSD oznámily, že rodičovskou chtějí zvýšit od roku 2020 rovnou o 80.000 korun všem rodinám s dětmi do čtyř let. Letos v březnu se dohodly na tom, že by se mělo přidat od ledna jen rodičům novorozenců. Po vlně kritiky plán znovu přehodnotily.