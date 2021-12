Rodiče už mohou k očkování proti covidu registrovat děti od pěti let

Praha - Rodiče mohou svoje děti ve věku pět až 11 let registrovat k očkování proti covidu-19 ve vakcinačních centrech už od nedělního večera. Oficiálně se měl systém na očkovacím webu ministerstva zdravotnictví otevřít až v pondělí, stejně jako u jiných věkových kategoriích bylo ale možné se do něj přihlásit o několik hodin dříve před stanoveným termínem. Současně se mohou už nyní lidé starší 55 let hlásit o posilující dávku vakcíny po pěti měsících po ukončeném očkování.

Dosud se mohly v Česku očkovat děti starší 12 let. Další možností pro mladší děti je očkování v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, kam se lidé nemusí registrovat přes internet, ale osloví přímo lékaře. Očkovací látky by měly být podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) dostupné do konce týdne.

Menší dětí budou mít vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech asi třetinové síly. Objednáno je 300.000 dávek. Dětí ve věku od pěti do 11 let je v Česku téměř 800.000.

Přihlásit se k očkování posilující dávkou mohou už po pěti měsících lidé starší 55 let. Dosud mohli další vakcínu dostat po půl roce od dokončeného očkování. Za týden ministerstvo umožní registrace po pěti měsících i pro padesátníky. Dosud měli zkrácenou lhůtu pro posilující dávku lidé nad 60 let a chronicky nemocní.

Odborníci upozorňují, že účinnost očkování po několika měsících slábne, doporučují proto třetí dávku, která imunitu obnoví zhruba za týden. Aplikovat si ji zatím nechalo víc než 1,5 milionu lidí.

"K dnešnímu dni máme naočkováno již 73,7 procenta dospělé populace a 25 procent z nich již má i posilovací dávku. A ve věkové skupině nad 65 let má již posilovací dávku přes 56,6 procenta," uvedl večer na twitteru tým Chytré karantény.