Rodiče školáků do 10 let mohou čerpat ošetřovné, uvedla Maláčová

Praha - Rodiče, kteří zůstanou po uzavření škol doma se školáky do deseti let, mají nárok na ošetřovné. Potvrzení jim tentokrát nevystaví lékař, ale přímo škola. Novinářům to dnes po jednání na ministerstvu průmyslu řekla ministryně práce Jana Maláčová. Ošetřovné činí 60 procent základu příjmu, člověk ale musí mít nemocenské pojištění. Dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů.

Školy v Česku zůstanou od středy zavřené. Pokud by se lidé kvůli opatřením proti šíření koronaviru ocitli ve finanční tísni, mohou požádat podle ministryně také o mimořádnou dávku. Ta činí až patnáctinásobek životního minima.

"Rodiče dětí, kteří nemohou jít do práce, mohou čerpat ošetřovné. Potvrzení o nároku na dávku nevyplňuje praktický lékař, ale škola," uvedla ministryně. Formuláře k získání ošetřovného jsou na webu České správy sociálního zabezpečení a na své stránky je umístí i ministerstvo.

Ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění, které mají všichni zaměstnanci. Živnostníci si ho platí dobrovolně. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny. Pokud mají lidé víc zaměstnání, dávku dostanou jen jednou. Vypočte se jim ale ze všem příjmů.

Ošetřovné se poskytuje nejvýš za devět kalendářních dnů. Pokud zůstanou rodiče doma s dětmi od středy, vydrží jim dávka do příštího čtvrtka. Pokud by zůstávali doma déle, žádnou částku pak už pobírat nebudou.

Rodič, který se sám stará aspoň o jednoho školáka do 16 let, může ošetřovné mít až 16 kalendářních dnů. Kdyby ho začal dostávat od středy, naposledy by ho měl za 26. března. Lidé si mohou na kalkulačce na webu ministerstva práce spočítat, kolik peněz by měli od sociální správy pak obdržet.

Podle Maláčové mohou ti, kteří by se kvůli mimořádným opatřením proti šíření nákazy novým koronavirem dostali do finanční tísně, požádat také úřad práce o dávku mimořádné okamžité pomoci. Tento jednorázový příspěvek činí až patnáctinásobek životního minima. Do konce března tak může dosahovat až 51.150 korun. Od dubna se životní minimum upravuje, zvedá se tedy i případná dávka mimořádné pomoci. Nově by to mělo být nejvýš 57.900 korun.

"Protože se jedná o nenadálou situaci, velmi náhlou situaci, tak lidé, kteří se kvůli opatřením ocitnou ve finanční nouzi, mohou v dobře odůvodněných případech využít mimořádnou okamžitou pomoc," uvedla Maláčová. Neočekává, že by se výdaje zvedly v příštích dnech. Počítá s čerpáním pomoci spíš až v dalších týdnech.

Většina škol asi využije e-learning, někde učitelé zůstanou doma

V období zrušení výuky bude zřejmě podle zástupců školských asociací většina škol zadávat dětem úkoly a cvičení elektronicky. V některých školách budou mít proto učitelé možnost pracovat z domova, jinde se budou scházet ve školách bez žáků. Vyplývá to z vyjádření předsedů Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ), Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) a Unie školských asociací CZESHA. Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zrušit kvůli koronaviru výuku ve všech školách kromě mateřských je podle nich v současnosti těžké hodnotit. Časem se může ukázat, že bylo správné, říkají.

"Moc často vládu nechválím, ale tentokrát si myslím, že to rozhodnutí je na místě," řekl ČTK předseda AŘZŠ Michal Černý. "Já si myslím, že to na místě není, ale člověk do toho nevidí, tak možná je opatrnost správná," uvedla předsedkyně AŘG Renata Schejbalová. Podle předsedy CZESHA Jiří Zajíčka vláda ví, co dělá. "To, že školy by byly místem, kde se může (koronavirus) rozšířit, je nasnadě, takže pokud to (zrušení výuky) bude v rozumném časovém rozsahu, tak by se dalo zhodnotit pozitivním způsobem," řekl.

V ČR je nyní 40 potvrzených případů nákazy koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19.

Školy dnes podle Černého informují o zrušení výuky rodiče. Se Schejbalovou a Zajíčkem se shodl na tom, že většina jich zřejmě bude zavádět nějakou formu e-learningu. Schejbalová a Zajíček na svých školách v Praze umožní učitelům práci z domova. Pedagogové Masarykovy ZŠ Klánovice v Praze 9, kde je ředitelem Černý, se budou dál scházet v budově školy. "Můžeme tento čas využít na vzájemné porady, školení nebo další vzdělávání," řekl ředitel.

Některé školy již daly informace na své weby. Například ZŠ u svatého Štěpána v Praze 2 na něm píše, že všichni žáci si dnes po skončení vyučování vyzvednou své učebnice a sešity. "Zítra (ve středu) určíme způsob zadávání úkolů, pracovních listů a jejich odevzdávání, včetně možných konzultací s pedagogy," píše škola. Informuje rovněž o zrušení plánovaných lyžařských kurzů. Děti, které jsou na horách nyní, mohou pobyt dokončit.

Podle statistik ministerstva školství je v ČR kolem 4200 základních, 1300 středních a 170 vyšších odborných škol. Do základních škol chodilo loni zhruba 941.000 dětí, do středních 420.800 a do vyšších odborných škol 18.400 žáků. Učilo je celkem kolem 127.000 pedagogů. Vysoké školy studovalo loni přibližně 289.000 lidí.

Opatření zrušit výuku bude vláda podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vyhodnocovat podle vývoje situace. Po tiskové konferenci mluvil nezávazně o týdnu, spíše dvou týdnech.

Ředitelka Elis: Uzavření škol může roztočit ekonomickou krizi

Uzavření škol může roztočit podle ředitelky prádelenské společnosti Elis Jany Puškáčové spirálu ekonomické krize. Značná část pracovníků bude muset kvůli hlídání dětí zůstat doma a podniky se mohou dostat do problémů, řekla ČTK. V Elisu se budou manažeři snažit dopad minimalizovat mimořádným rozložením směn a zaměstnanci, u kterých je to možné, budou pracovat z domu.

Firma zajišťuje správu a čištění oděvů, rohoží či tzv. rovného prádla pro různá odvětví. Funguje v třísměnném provozu, proto bude skládat směny tak, aby lidé mohli přijít do práce a zároveň se mohli starat o děti, pokud budou chtít. Část z nich zůstane doma, předpokládá Puškáčová.

"Umožníme i práci z domu, která je i v zájmu zaměstnanců, aby dostali mzdu. Navíc máme vytvořený krizový plán a v případě potřeby máme stanovené priority, ale myslím, že k tomu nebudeme muset přikročit," řekla Puškáčová. Loňské tržby firmy dosáhly 262 milionů korun a aktuálně zaměstnává 250 lidí.

Obecně se dopadů dnešního vládního nařízení Puškáčová obává. "Jedna věc je prevence, ale druhá věc je, že tato opatření obrovsky zatíží rozpočet na sociálních dávkách pro ty, kteří zůstanou doma. A to je otázka, jak to bude dělat zdravotnický personál, který se také musí starat o děti. Vnímám to jako populismus k získání voličů," řekla Puškáčová. Podle ní bude také sílit vlna nevole z ekonomické sféry.