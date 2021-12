Rodiče přihlásili k očkování proti covidu zatím asi 8500 dětí do 11 let

Praha - Do očkovacích center bylo dnes odpoledne přihlášeno k očkování proti covidu-19 více než 8500 dětí ve věku pět až 11 let, po 15:15 o tom informovala na twitteru Chytrá karanténa. Dalších téměř 6600 dávek očkování si podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) objednalo 120 praktických lékařů pro děti a dorost. Řekl to na tiskové konferenci po jednání vlády. Očkovacích center je podle informací na webu ministerstva zapojeno zatím 28, chybí v pěti krajích.

Očkovací látky pro děti by měly do ČR dorazit podle Vojtěcha v úterý. Objednáno je jich 300.000 dávek, mají třetinovou sílu a podávají se dvě dávky. Do ordinací a očkovacích míst je bude rozvážet distributor Avenier. Dětí v tomto věku je asi 800.000, dětských praktických lékařů asi 2000. Očkovací látku zatím objednalo 120 z nich. "Věřím tomu, že se jejich počet bude ještě zvyšovat, aby to očkování bylo dostupné," dodal ministr.

Očkovat děti bude podle Vojtěcha také asi 50 center. Kolem 17:00 bylo podle webu ministerstva 28 míst, která registrací dětí umožňovala, chyběla v Královéhradeckém, Olomouckém, Středočeském, Libereckém a Plzeňském kraji. V Ústeckém kraji, který patří rozlohou mezi největší, bylo jen v Kadani na Chomutovsku. Lidé si na sociálních sítích stěžují na to, že registrující lékař jejich dítěte neočkuje a center je málo. Podle Vojtěcha mohou děti očkovat i jiní dětští lékaři než jejich registrující.

V první den přihlašování měli rodiče ještě možnost v systému vybrat i vakcínu, která pro děti není schválená. "Původně rodiče museli zvolit typ vakcíny, a to bylo asi zbytečně složité. Nyní jsme tento krok zjednodušili. Všem, kterým systém vygeneroval zařazení do špatné skupiny, zavoláme a najdeme nový termín," uvedla k tomu Chytrá karanténa.

Registrace byly spuštěny už v neděli večer, stejně jako zkrácené přihlašování k očkování posilující dávkou pro lidi nad 55 let. Dosud mohli další vakcínu dostat po půl roce od dokončeného očkování, nově po pěti měsících. Za týden ministerstvo umožní registrace po pěti měsících i pro padesátníky. Dosud měli zkrácenou lhůtu pro posilující dávku lidé nad 60 let a chronicky nemocní.

Odborníci upozorňují na to, že účinnost očkování po několika měsících slábne, doporučují proto třetí dávku, která imunitu obnoví zhruba za týden. Aplikovat si ji zatím nechalo víc než 1,5 milionu lidí. V posledních týdnech i kvůli tomuto slábnutí imunity přibývá lidí, kteří se nakazili po dokončeném očkování. V listopadu a prosinci tvoří asi třetinu případů. Lidí po třetí dávce je za prosinec 0,7 procenta.

Vakcína chrání zejména před vážným průběhem nemoci, který by vyžadoval hospitalizaci. V listopadu potřebovalo péči v nemocnicích asi 6700 nakažených covidem-19 ze zhruba 6,5 milionu plně očkovaných starších 16 let a 8700 z 2,9 milionu bez dokončeného očkování. U očkovaných je to 0,1 procenta a 0,3 procenta u neočkovaných, tedy asi třikrát víc.