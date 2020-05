Rodiče neztratí nárok na ošetřovné, když děti nepošlou do škol

Praha - Nárok na ošetřovné budou mít dál i rodiče, kteří nepošlou kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. Firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec, z dluhu zaplatí nižší penále. Oba návrhy schválil Senát.

Nárok na ošetřovné budou mít nadále i rodiče, kteří by neposlali kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. V předepsaném tiskopisu ale budou muset uvést některý ze zákonem daných důvodů. Návrh dnes schválil Senát ve vládní předloze, která umožní firmám odklad sociálních odvodů. Bez změny úpravy ošetřovného by rodiče podle zdůvodnění o dávku mohli přijít. Jde zejména o mateřské školky.

Podpora zůstává 80 procent vyměřovacího základu. Vyplácet se bude nejdéle do konce nynějšího školního roku, tedy do konce června. Návrh, který má podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) srovnat podmínky ošetřovného u předškolních zařízení a u základních škol, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.