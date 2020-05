Rodiče dětí, které do školy nepůjdou, asi budou mít dál ošetřovné

Praha - Rodiče, kteří do otevíraných školek či škol své děti nepošlou, by měli zřejmě dál od státu dostávat ošetřovné. Záležet bude na jejich rozhodnutí, zda s potomky zůstanou doma, nebo se vrátí do práce. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) a mluvčí ministerstva školství Anety Lednové. Ošetřovné zaměstnancům poskytuje resort práce. Po ministerstvech školství a zdravotnictví žádá stanovení jasnějších pravidel kvůli dalšímu vyplácení podpory.

Vláda nařídila kvůli šíření koronaviru uzavřít školy 11. března. Provoz zastavila i většina školek. Ošetřovné stát hradí rodičům dětí do 13 let i rodičům starších dětí s postižením. Za březen doplácí 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent. Podporu bude poskytovat nejdéle do konce školního roku. Podle harmonogramu má být v otevíraných školách a centrech ve skupině nejvýš 15 dětí. Takto od 11. května začne výuka v základních jazykových školách a obnoví se provoz středisek volného času. Od 25. května mají školy nabídnout žákům prvního stupně "organizované a nepovinné aktivity". V červnu se plánují "konzultace a občasné vzdělávací aktivity" pro starší žáky.

"Do konce školního roku je nastavena školní docházka na nepovinném principu. Je to docházka, která bude omezena. Vzhledem k tomu, že jde o nepovinnou školní docházku, tak pokud rodič se rozhodne, že ponechá dítě doma, tak ten systém mu to umožňuje, v takovém případě má mít nárok na ošetřovné. V tomto směru to zkrátka bude takto nastaveno," řekl Vojtěch.

On i mluvčí resortu školství zdůrazňují, že ošetřovné zaměstnanců má plně na starosti ministerstvo práce. "Jak mám informace, bude ministerstvo práce vycházet z toho, že výuka je nepovinná, a v takovém případě bude na rozhodnutí daného rodiče, jestli dítě pošle do školy, nebo ho do konce roku ponechá doma," uvedl ministr.

Lednová poukazuje na zákon o úpravách v sociálním zabezpečení kvůli epidemii. Podle ní se v normě výslovně píše o ošetřovném po dobu, co není možné plnit školní docházku. "Uvolňování není plnění povinné školní docházky. Výuka rozhodně nebude stejná," podotkla mluvčí.

Zákon o úpravách v sociálním zabezpečení kvůli epidemii ale školní docházku nezmiňuje. Počítá s ošetřovným na dobu, "po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii". Návody k obnovení provozu škol ministerstvo školství zveřejnilo na svém webu.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před dvěma dny uvedla, že žádá kvůli vyplácení ošetřovného o vymezení pravidel, kdo do škol může a kdo by neměl. "Potřebujeme jasný výklad od ministerstev školství a zdravotnictví, za jakých podmínek považují za rizikové, aby rodiče posílali děti do školy či školky. Podle těchto podmínek my můžeme upravit ošetřovné," uvedla Maláčová. Mluvčí resortu práce Kristýna Křupková ČTK řekla, že se situace zatím neposunula.

Za riziko ministryně označila třeba to, pokud by dítě mohlo nakazit starší či nemocné členy rodiny. Školák by se také nemusel vejít do patnáctičlenné skupiny. Podle zástupců resortu práce by při úplném otevření škol a jejich uvedení do běžného provozu pravidla pro ošetřovné byla jasná, při omezeném režimu ale ne.

Podle Vojtěcha by bylo velmi obtížné všechny skupiny stanovit. "Máme samozřejmě nějaká doporučení z hlediska zdravotního," uvedl ministr. Podle doporučení pro provoz škol resort zdravotnictví stanovil, že rizikem jsou věk nad 65 let s přidruženými chorobami, chronické nemoci plic či ledvin, onemocnění srdce, porucha imunity při léčbě nádorů a jiných nemocí, těžká obezita či cukrovka a onemocnění jater. Do rizikové skupiny patří dítě či jeho blízcí ze společného domova, kteří splňují minimálně dva z těchto osmi bodů.

Zástupci zaměstnavatelů plán otevírání škol kritizují. Podle nich by se provoz měl obnovit. Stěžují si na to, že některým rodičům schází motivace vrátit se do zaměstnání, když se ošetřovné blíží čisté mzdě a dítě do školy nemusí poslat.