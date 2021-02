Rodgers byl po zápase na Slavii kritický k trávníku i rozhodčím

Praha - Trenér fotbalistů Leicesteru Brendan Rodgers po utkání úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy s pražskou Slavií vnímal bezbrankovou remízu jako pozitivní výsledek a dobrou výchozí pozici do domácí odvety. Severoirský kouč měl výhrady ke kvalitě trávníku na stadionu v Edenu i výkonu rozhodčích.

"Je to pro nás dobrý výsledek. Je skvělé, když v evropských pohárech venku udržíte čisté konto. Pokud dáte gól, je to ještě lepší. Nebylo nám souzeno, ale ani jeden tým si nevytvořil moc šancí, hřiště bylo náročné," řekl Rodgers na on-line tiskové konferenci. "Trávník nebyl ve skvělém stavu, nicméně můžeme být lepší na míči," doplnil osmačtyřicetiletý trenér.

Spokojený byl hlavně s defenzivou Leicesteru. "V obraně jsme byli silní a nepustili soupeře do mnoha situací. Byla tam hlavička na zadní tyči v prvním poločase... Slavia je sebevědomý tým, který v průměru dává tři góly na zápas, především doma. Naše obrana pracovala solidně," uvedl Rodgers.

Nelíbil se mu výkon italských rozhodčích v čele s hlavním Marcem Guidou, který hostům udělil tři žluté karty. Útočník Kelechi Iheanacho kvůli jedné z nich ve čtvrtek nezasáhne do odvety. "Nechci sudí moc hodnotit, ale alespoň řeknu, že jejich výkon mě zklamal. Byly tam žluté karty i další momenty, jasné fauly soupeře, které nebyly odpískané. Nebylo to skvělé, ale je to pro nás zkušenost," prohlásil kouč třetího celku anglické ligy.

Ocenil také atmosféru v Edenu, kam se dostalo několik stovek diváků. "Zápasy v evropských pohárech si užíváme. Tady to nebylo snadné, na tribunách bylo i několik fanoušků. Mělo tu být 600 lidí, já myslím, že jich bylo víc. Ale bylo pěkné zase slyšet zvuk z tribun," konstatoval Rodgers.