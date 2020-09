Rodák z Košic Alex Král se na Slováky těší o to víc

Praha - Pro záložníka Alexe Krále bude páteční zápas českých fotbalistů na Slovensku o to zajímavější, že se narodil v Košicích. Věří, že národní tým v Bratislavě bývalého federálního partnera porazí a úspěšně vstoupí do druhého ročníku Ligy národů. Král prožívá povedený začátek sezony, se Spartakem Moskva vede ruskou ligu a cítí se v dobré formě.

Reprezentanti se kvůli koronavirové pandemii sešli téměř po 10 měsících. "Ta pauza byla nestandardně dlouhá. Je to po deseti měsících a já se na to těším. Je to navíc proti Slovákům, bude to mít trošku specifický náboj. Snažím se to vnímat stejně, ale obecně Češi a Slováci jsou rivalové, i když v dobrém slova smyslu. Věřím, že vyhrajeme, už jen proto, že je to vstup do Ligy národů," řekl Král v nahrávce pro média.

Národní tým hrál utkání naposledy vloni v listopadu, kdy uzavřel kvalifikaci, z níž postoupil na později odložené mistrovství Evropy. Král je ale přesvědčen, že dlouhá přestávka na výkonu nebude poznat.

"Ta doba byla hodně dlouhá, ale sraz probíhá podobně jako ty předtím. Jsem rád, že konečně po dlouhé době vidím kluky, že si můžu konečně zahrát za nároďák," uvedl Král.

"Obecně v reprezentacích není moc času něco zkoušet. Většina kluků už má zažité věci z klubů, tady se dolaďují jen detaily. Naše taktika je pořád stejná. Myslím, že je to jen o pár trénincích, trochu si sednout. Na zápas budeme připraveni tak jako předtím," dodal hráč Spartaku Moskva.

Reprezentanti vzhledem ke koronavirové pandemii musí dodržovat speciální hygienická opatření. Součástí je i testování, které odhalilo jeden případ nemoci covid-19 v širším realizačním týmu. Zápas na Slovensku by ale ohrožen být neměl.

"Za ty měsíce, jak už ta koronavirová opatření jsou, jsem si na to zvyknul. Všude, jak v klubu, tak i na reprezentaci je to plus minus podobné. Je to něco, čemu se asi nevyhneme a co je třeba dodržovat," řekl dvaadvacetiletý záložník.

Do reprezentace se vrátil uzdravený kapitán Bořek Dočkal, který nastupuje stejně jako Král ve středu zálohy. "V repre je obecně konkurence. Teď se vrátil Dočky, ale spousta hráčů na jiných postech, nejen záložníků, čeká ve svých klubech na svou šanci. Já si myslím, že je to i dobře. Všechny hráče to vyhecuje k lepším výkonům. Je na trenérovi, jak to postaví," konstatoval Král.

Se Spartakem už má za sebou šest kol ruské ligy. Moskevský tým vstoupil do sezony výborně a zatím vede tabulku. "Mezi sezonami jsme měli pauzu jen dva týdny, z toho jeden týden úplně volno a potom jsme trénovali. V zápasovém tempu jsem a cítím se dobře. Udělali jsme sérii vydařených zápasů, teď jsme třikrát za sebou vyhráli. Měli jsme opravdu náročné období, za 10 dnů jsme odehráli čtyři utkání. Povedlo se to, momentálně jsme první, ale pořád je to jen začátek sezony," dodal.