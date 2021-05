Ročně se v ČR ztratí 1400 dětí, po 20 policie vyhlásí pátrání o ohrožení

Praha - Ročně se v Česku ztratí zhruba 1400 dětí, po 16 až 20 z nich policie vyhlásí pátrání v ohrožení. Převážná část dětí se najde do několika hodin, maximálně dnů. Na on-line debatě to řekl vedoucí odboru pátrání policejního prezidia Jan Rybár. Pohřešovaní jsou obecně v policejní databázi 20 let, pak putují jejich údaje do archivu, kde jsou do 100 let věku. Každý rok zůstane v policejní databázi jedno či dvě nezvěstné děti. Za poslední roky jde podle Rybára třeba také o děti, které vycestovaly s jedním z rodičů do zahraničí, ale podle rozhodnutí soudu jsou v péči druhého rodiče.

Ne každé dítě, které se ztratí, získá status dítěte v ohrožení. "Je to označení pro policisty, kde zapojíme širokou veřejnost do pátrání. Neděje se to ve všech případech, neboť ne vždy si to zaslouží pozornost nebo ne vždy jsou podmínky vhodné, aby byla veřejnost informována," uvedl. Vyhlášení pátrání po zmizelém dítěti záleží na okolnostech, za jakých se ztratilo, ale také na zdravotním stavu dítěte, zda užívá životně důležité léky nebo třeba na povětrnostních podmínkách.

Pokud se dítě ztratí a rodič vyčerpá všechny možnosti hledání, jako je kontakt s kamarády a příbuznými, měl by to policii ohlásit co nejdříve. "Čas hrozně rychle ubíhá a ten čas je důležitý. Čím dřív zahájíme pátrání, tím je šance nalezení dítěte větší," řekl Rybár.

Podle Zuzany Pidrmanové z policejního prezidia je důležitá prevence. Rodiče by neměli přezírat problémy dětí a měli by mít přehled o tom, s kým dítě udržuje vazby. Důležité je také nastavit si s dětmi způsob předávání informací o tom, kdy dítě kam dorazilo. Rodiče by také měli mít v mobilu aktuální fotografii potomka. Podle Pidrmanové jde ve většině případů ztracených dětí o útěky způsobené tím, že si dítě neví rady nebo potřebuje dát najevo protest. Důvodem může být třeba špatné vysvědčení nebo zrada kamaráda či kamarádky. Vedoucí oddělení prevence policejního prezidia poznamenala, že při distanční výuce letos v pololetí problém s útěky dětí kvůli vysvědčení téměř vymizel.

S pátráním po pohřešovaných dětech v systému Dítě v ohrožení má pomoci aplikace ECHO, kterou vytvořili dva policisté. Funguje od prosince a dosud si ji podle autora aplikace Martina Kaisera stáhlo několik tisíc lidí. Cílem aplikace je urychlení přenosu informací od policie směrem k široké veřejnosti a její aktivní zapojení do pátrání.

Podle Kaisera lze v budoucnu zvažovat, zda by podobná aplikace nebyla vhodná i pro pohřešované seniory. Smysl by to podle něj mělo. Naráží to ale na pravděpodobně vysoké zahlcení uživatelů. "Ne každý bude viset na telefonu a sledovat, kdo se zrovna ztratil," řekl Kaiser. Při dvou desítkách dětí v ohrožení ročně lze pozornost uživatelů udržet.

Podle Rybára policie ročně vyhlásí pátrání po 3500 dospělých. "Seniorů vyššího věku je kolem 20, 30 ročně, tam bych to viděl jako smysluplné," uvedl Rybár k možné aplikaci pro seniory.