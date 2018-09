Washington - Populární americká rocková kapela Kiss oznámila, že uspořádá své poslední světové turné. Program koncertů hodlá zveřejnit v nadcházejících týdnech. Informovala o tom televize CBS.

Skupina oznámila, že uspořádá své poslední turné ve středu při vysílání populární talentové soutěže Amerika má talent. Turné ponese název "End of the Road" (Konec cesty).

"Všechno, co jsme vybudovali a vše, co jsme dobyli v posledních čtyřech dekádách, by se neuskutečnilo bez milionů lidí po celém světě, kteří zaplnili kluby, arény a stadiony... Toto bude závěrečná oslava, pro ty, kteří nás viděli a poslední šanci pro ty, kteří nás ještě neviděli," uvedli kissáci v prohlášení. Nadcházející turné přitom označili za své dosud největší.

Skupina Kiss byla založena v roce 1973. Za tu dobu vydala 20 studiových, osm koncertních a 13 kompilačních alb. V letech 2000-2002 měla turné "The Farewell Tour", které tehdy označila za své poslední.