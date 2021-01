Rockeři k poctě Jiřímu Schelingerovi Zemětřesení přidali Epilog

Praha - Projekt Zemětřesení, který je poctou předčasně zesnulé rockové legendě Jiřímu Schelingerovi, uzavírá nahrávka vycházející v těchto dnech pod názvem Epilog. Navazuje na alba Zemětřesení z roku 1993 a předloňské Zemětřesení 2 obsahující především zbylé nevydané skladby, které Schelinger složil a hrál na koncertech před svým úmrtím. ČTK o tom informoval kytarista a producent Miloš "Dodo" Doležal.

Schelinger se zabil za ne zcela jasných okolností 13. dubna 1981 skokem z bratislavského mostu do Dunaje.

"Doufáme, že zase fanoušci neobjeví nějaké písničku, u kterých budou mít pocit, že tam patří. Už u vydání Zemětřesení 2 jsme byli přesvědčeni, že je to všechno. Ale samozřejmě jsme byli upozorněni, že ne," uvedl Doležal.

Zemětřesení z roku 1993 nahrála sestava ve složení Doležal, zpěvák Aleš Brichta, baskytarista Vlasta Henych a bubeník Štěpán Smetáček. Čtvrtstoletí existence projektu Zemětřesení loni připomněla reedice alba, na kterou dva nové bonusy přidal Schelingerův bratr Milan. Na Zemětřesení 2 Brichtu nahradil Mladen Djelmo známý například z projektu Led Zeppelin Southern Revival a na místo baskytaristy přišel Miloš Doležal junior. Stejná sestava by chtěla Schelingerovy písně prezentovat i na koncertech.

"Byl bych rád, kdybychom tento rok, kdy má Jirka (Schelinger) nedožité sedmdesáté narozeniny a čtyřicet let od smrti, mohli tento odkaz někde živě zahrát. Ale to se uvidí v závislosti na pandemické situaci. Rozhodně bychom to rádi fanouškům předvedli, protože my sami jsme Jirkovi fanoušci," řekl ČTK 'Dodo' Doležal.

Zemětřesení 2 - Epilog obsahuje čtyři dlouhé a náročné kompozice. Dvě z nich, Cizinec a Můžeš vejít 21. století, dokončil Schelinger těsně před smrtí a zachovaly se na kazetách z koncertů nebo ze zkušebny. Epilog přináší jejich verze co možná nejbližší aranžmá těch původních z let 1980 až 1981. Další skladba Anděl smrti má jeden z posledních textů, které pro Schelingera před čtyřiceti lety napsal František Ringo Čech. Epilog zakončuje stejnojmenná skladba obsahující v podání Mladena Djelma deklamaci, kterou Schelinger pronesl na setkání členů řádu Regula Pragensis v Soběslavi několik dní před svou smrtí.

"Když jsem viděl odhodlání Miloše Doležala věci dotočit, opustily mě pochybnosti. Jsem rád, že jsme mohli být účastni na oné zvláštní směsici velmi tvrdého rocku a hráčské virtuozity ve službách sondy někam hodně hluboko. V té hudbě se něco nepojmenovatelného hýbe. Není mnoho alb, které jsem si pustil víckrát než Zemětřesení 2," podotkl k projektu šéf Warner Music Vladimír Kočandrle.

Charismatický Schelinger se dokázal uplatnit v jakémkoli žánru včetně středního proudu, blues nebo swingu. Na jednu stranu písněmi Což takhle dát si špenát, René, já a Rudolf či Dráty pletací patřil do středního proudu, na druhou stál u zrodu české hardrockové scény a mnohé příznivce folku oslovil jeho nejznámější hit Holubí dům.