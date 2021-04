Robotický průzkumník Perseverance poprvé vyrobil kyslík na Marsu

Washington - Robotický průzkumník Perseverance americké vesmírné agentury NASA poprvé vyrobil na Marsu kyslík. Informovala o tom dnes agentura AFP. Vesmírnému roveru se podařilo rozštěpit oxid uhličitý odebraný z atmosféry Marsu na kyslík a uhlík. Podle NASA je to vůbec poprvé, co se něco podobného podařilo na jiné planetě než na Zemi.

K výrobě kyslíku robotický průzkumník použil zařízení MOXIE, které vyvinul Massachusettský technický institut (MIT). K rozštěpení oxidu uhličitého je zapotřebí dosáhnout velmi vysokých teplot. Při první zkoušce, která se uskutečnila v úterý, se zařízení podařilo vyrobit pět gramů kyslíku, což by stačilo na deset minut dýchání astronautovi při běžné aktivitě. "Byl to první klíčový pokus vyrobit z oxidu uhličitého kyslík na Marsu," uvedl Jim Reuter z NASA. V plném režimu by zařízení mohlo vyrábět až deset gramů kyslíku za hodinu.

Výroba kyslíku na Marsu je klíčová nejen pro pobyt astronautů na planetě ale také pro pohon raket při cestě nazpět na Zemi. Výroba kyslíku na místě by tak výrazně zjednodušila logistiku vesmírných misí. Vědci sází na štěpení oxidu uhličitého také z toho důvodu, že tento plyn tvoří až 96 procent atmosféry na Marsu.

Testování techniky výroby kyslíku patří mezi hlavní čtyři vědecké cíle průzkumníka Perseverance, který přistál na Marsu 18. února. Další cíle jsou identifikovat prostředí, jež mohla v minulosti podporovat mikrobiální život, hledat známky někdejšího možného života v takových prostředích a vyvrtávat vzorky hornin a "půdy". Ty by pak příští mise měla dopravit na Zemi.