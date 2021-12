RKI v Německu eviduje nejvíce zemřelých s covidem od února

Berlín - Německo eviduje za poslední den 69.601 nových případů koronavirové nákazy, což je méně než před týdnem. Zemřelých v souvislosti s nemocí covid-19 dnes ale do statistik přibylo 527, a to je nejvíce od února. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI).

Počet zemřelých za den je stále výrazně nižší než na vrcholu druhé vlny epidemie na konci minulého roku. A to přesto, že infikovaných je mnohem více. Experti to přičítají pozitivnímu efektu očkování, které chrání před těžným průběhem nemoci.

Sedmidenní incidence je podle RKI 427 nově nakažených na 100.000 obyvatel, o den dříve jich bylo 432,2. Agentura DPA však upozorňuje, že se vyskytly technické potíže při zprostředkování čísel ze Saska a že německé zdravotní úřady a kliniky přinejmenším v některých regionech nestačí hlásit nové případy. Přesně před týdnem byla incidence na hodnotě 442,9 a počet nově nakažených 67.186.

Od počátku pandemie RKI eviduje 6,291.621 prokázaných případů infikování virem SARS-CoV-2. Skutečný počet by mohl být výrazně vyšší, protože mnoho jich nebylo odhaleno. Celkový počet uzdravených je podle RKI k dnešku zhruba 5,225.700. Celkový počet lidí, kteří zemřeli kvůli viru SARS-CoV-2, vzrostl na 104.047.