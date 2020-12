Rizikový index PES je třetí den na nejvyšším stupni

Praha - Rizikový index protiepidemického systému PES je v Česku třetí den na nejvyšším, pátém stupni. Podle státu by v takovém případě už mělo být zváženo zpřísnění opatření. Index činí k dnešku stejně jako předchozí dva dny 76 bodů ze sta, což je spodní hranice pátého stupně pohotovosti. Oficiálně v zemi nyní platí čtvrtý stupeň. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Posun rizikového skóre PES do nižšího či vyššího pásma neznamená automaticky změnu opatření. Ale pokud se skóre drží v horším stupni tři dny, může to být podle dřívějších informací ministerstva důvodem k zavedení přísnějšího stupně opatření. Třeba před pátečním oficiálním přechodem ze třetího do čtvrtého stupně PES však bylo rizikové skóre na úrovni čtvrtého stupně PES skoro dva týdny. Pro zlepšení opatření by mělo skóre být sedm dní v lepším stupni, než je aktuální.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už v pátek uvedl, že expertní skupina ministerstva bude muset řešit, zda vládě přesun do pátého stupně navrhne. Česko podle ministra vnitra a předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) směřuje ke zpřísnění protikoronavirových opatření. Vláda by o přesunu do pátého stupně PES měla jednat v pondělí, řekl v sobotu Hamáček serveru Seznam Zprávy.