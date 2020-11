Rizikové skóre se drží na 70 bodech, v úterý přibylo 4246 nákaz

Praha - Rizikové skóre, podle kterého se budou v Česku uvolňovat, nebo zpřísňovat protikoronavirová opatření, zůstalo i dnes na 70 bodech ze 100. Ministerstvo zdravotnictví už dříve uvedlo, že navrhne vládě zmírnění opatření, pokud se skóre do dneška udrží pod 75. Ve sváteční úterý přibylo v zemi 4246 potvrzených nákaz koronavirem. Je to o 1163 méně než v pondělí a polovina počtu z úterý minulého týdne. Ve volných dnech se ale obvykle méně testuje. V porovnání se sobotou je počet o 48 vyšší. Vyplývá to z aktuálních informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Rizikové skóre se na 70 bodech drží sedmým dnem. Body odpovídají čtvrtému stupni opatření proti covidu-19, v současnosti ale nadále platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Ministerstvo minulý týden uvedlo, že pokud číslo zůstane do dneška pod 75, navrhne vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

Od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, byl koronavirus prokázán u 469.769 lidí. Tři čtvrtiny z nich se už vyléčily. Počet úmrtí s covidem-19 stoupl za úterý o 56 na 6558, na listopad zatím připadá přes 3000 obětí. Dosud nejvíc lidí s covidem zemřelo 3. listopadu, na kdy připadá 253 obětí.

Aktuálně je v tuzemsku 109.417 nakažených, většina s lehkým průběhem nemoci. V nemocnicích bylo k pondělku 6868 pacientů, z toho 1008 ve vážném stavu. Počet hospitalizovaných stoupl o 276.

Počet testů v minulém týdnu proti předchozímu klesal o tisíce a v některých dnech i o více než 10.000. Také v pondělí laboratoře provedly méně testů ve srovnání s předchozím týdnem. O počtu úterních testů bude ministerstvo informovat dnes večer. Denní podíl pozitivních testů se od neděle drží kolem 21 procent, několik dní předtím jich byla asi čtvrtina.

Nejhorší situace v ČR zůstává na Vysočině. Na Havlíčkobrodsku hygienici za uplynulých sedm dní zaznamenali 675 nakažených na 100.000 obyvatel, na Pelhřimovsku 539. Naopak relativně nejlépe je na tom Rakovnicko, kde bylo za uplynulý týden kolem 157 případů koronaviru na 100.000 obyvatel. Následuje Praha se 158 případy na 100.000 obyvatel.

Některá opatření proti covidu se mění už ode dneška. Do základních škol se zhruba po měsíční pauze vrací prvňáci a druháci, po dvou týdnech se otevírají také speciální školy. Nová pravidla platí ode dneška pro provoz obchodů. Každý zákazník musí mít pro sebe při nákupu plochu 15 metrů čtverečních. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř i před obchody a hlídat dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi. Zároveň se prodlužuje zavírací čas z dosavadních 19:59 na 21:00, od kdy začíná platit zákaz vycházení. Také stravovací zařízení mohou mít ode dneška otevřena výdejní okénka déle. Svateb, pohřbů či bohoslužeb se ode dneška smí účastnit 15 lidí, dosud to bylo deset.