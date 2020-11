Praha - Systém hodnocení pro uvolňování nebo zpřísňování opatření na základě epidemické situace, který připravuje ministerstvo zdravotnictví jako takzvané rizikové skóre, bude mít dvě úrovně. První formou tabulky určí míru omezení obecně, hotová by měla být během úterý. Druhá úroveň rozpracuje opatření v jednotlivých oblastech a resortech. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Celý systém chce představit v pátek na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.

"Jednání probíhala intenzivně celý víkend, jak se skupinou expertů, tak s těmi, kteří potom budou rozhodovat, jak ta opatření budou nastavena. Shodli jsme se na tom, že chtít všechno dát do jedné tabulky by bylo nepřehledné, proto se připravují tabulky ve dvou úrovních," uvedl.

Manuál pro uvolňování nebo zpřísňování opatření ponese podle něj označení PES. "Myslím si, že nový systém by měl mít nějaké jméno, abychom se odkazovali na něco konkrétního. Bude nás hlídat 'pes', protiepidemický systém," řekl Blatný.

Jak se bude vyvíjet epidemická situace v Česku, bude se muset podle ministra měnit i tento systém. "Naším cílem je, aby tak, jak bude teď nastaven, byl používán zhruba do konce roku," dodal.

Video: Rizikové skóre ke covidu-19 bude mít dvě úrovně a jméno PES

09.11.2020, 17:49, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Už minulý týden ministr uvedl, že opatření budou rozdělena do pěti úrovní rizikového vývoje epidemie. Stav se bude hodnotit podle výskytu nových případů na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu.

"Nepodléhejme ale rychlým závěrům, že když jeden den je výkyv v testech, že to něco znamená," uvedl. Podíl pozitivních testů je podle něj stále nad 25 procenty, za bezpečný odborníci považují zhruba pět procent. "Dělat z toho příliš překotné závěry by nebylo moudré, ale jednoznačně to potvrzuje, že přijatá opatření se projevila," dodal. Není proto na místě je zpřísňovat, ale připravovat se na jejich řízené uvolňování, ke kterému má sloužit právě protiepidemický systém neboli PES.