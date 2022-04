Riziko, že mírové rozhovory s Ruskem skončí, je vysoké, řekl Zelenskyj

Kyjev/Moskva - Riziko, že mírové rozhovory s Ruskem skončí, je podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vysoké. Může za to podle něj hněv Ukrajinců způsobený ruskými zvěrstvy. Uvedla to agentura Interfax-Ukraina. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zase podle agentury Reuters řekl, že se v mírových rozhovorech podařilo dosáhnout výrazných výsledků. Kyjev teď ale podle něj mění svůj postoj, a to na příkazy z Washingtonu a Londýna.

Zelenskyj na dotaz polského novináře uvedl, že řada Ukrajinců chce po tom, co se stalo v Buči nebo Mariupolu, ruské vojáky prostě zabíjet. "Když existují takové postoje, je těžké mluvit o čemkoliv," poznamenal.

Zároveň ale dal ukrajinský prezident znovu najevo připravenost jednat s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, který podle něj na ruské straně o všem rozhoduje. Moskva na jednání na nejvyšší úrovni zatím nepřistoupila.

Lavrov dnes naopak obvinil Kyjev, že může za to, že rozhovory uvázly na mrtvém bodě. Ukrajina prý podle něj "chce neustále hrát hry".

Šéf ruské diplomacie také zopakoval, že dodávky zbraní na Ukrajinu ze zahraničí jsou pro ruské síly legitimní cíl.

Zároveň ale zdůraznil, že Rusko se nepovažuje za stát, který by byl ve válce s NATO. Takový vývoj by podle něj zvýšil riziko jaderné války, což se nesmí stát. Rusko nikomu jadernou válkou nevyhrožuje, mluví o ní jen západní země, tvrdí šéf ruské diplomacie.

Moskva se přitom o jaderných zbraních během války proti Ukrajině zmínila několikrát. Už krátce po začátku ruské invaze - 27. února - Putin nařídil uvést jaderné síly do "zvláštního režimu" bojové pohotovosti.