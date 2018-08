Praha - V Česku přetrvává kvůli suchému počasí nebezpečí požárů. Vysoké riziko je zejména ve středních a severozápadních Čechách, výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se nově týká i Pardubického a Královéhradeckého kraje. Platí do odvolání a pravděpodobně se bude v následujících dnech rozšiřovat na další území. Výrazněji pršet by totiž mělo až v druhé půlce týdne. Do středy bude horko, od úterý budou teploty místy překračovat i 34 stupňů Celsia.

"Před studenou frontou, která v noci na čtvrtek začne od západu ovlivňovat počasí u nás, k nám bude proudit velmi teplý vzduch," uvedli meteorologové.

Dnes podle nich vystoupají odpolední teploty nad 31 stupňů Celsia pouze v oblasti Polabí a na jižní Moravě, v pondělí už na většině území kromě severovýchodu České republiky. V dalších dnech budou teploty na celém území ještě vyšší, od úterý budou místy překračovat i 34 stupňů Celsia. Varování před velmi vysokými teplotami platí v úterý a ve středu pro Prahu, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký a Ústecký kraj a část Plzeňského kraje a ve středu také pro téměř celý Olomoucký kraj.

"Mírné ochlazení by mělo přijít až během čtvrtka od západu, výstraha bude podle potřeby upřesňována, případně prodloužena," uvedl ČHMÚ.

Varování před nebezpečím požárů platí do odvolání pro Prahu a celý Ústecký kraj a pro téměř celý Středočeský kraj a pro Pardubicko, Královéhradecko a Českolipsko. Některé kraje již vydaly zákaz rozdělávání ohňů, Mladá Boleslav kvůli riziku požárů zakázala lidem vstup do lesů.

V horku by lidé podle meteorologů měli omezit tělesnou zátěž, nechodit odpoledne na přímé slunce a nenechávat na něm děti a zvířata, zejména ve stojících autech. Doporučili dostatečně pít a proti slunci používat ochranné krémy a brýle a nosit pokrývku hlavy.