Riziko nákazy koronavirem v EU vzrostlo, uvedla šéfka EK

Brusel - Riziko šíření nového koronaviru mezi obyvateli Evropské unie vzrostlo z mírného na vysoké. Řekla to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž se EU snaží mobilizovat všechny dostupné prostředky pro boj s virem a spouští nový informační portál. Eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová uvedla, že v 18 zemích unie bylo registrováno zatím 2100 případů. Celkem 38 občanů EU zemřelo. Itálie prodloužila opatření proti šíření koronaviru, v Německu se zatím nakazilo 150 lidí.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dnes podle von der Leyenové zvýšilo stupeň rizika spojeného se šířením nového typu koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19.

"Jinými slovy, virus se dále šíří," konstatovala šéfka unijní exekutivy na tiskové konferenci s pěticí komisařů, které pověřila koordinací společného postupu EU vůči virové nákaze. Mezi opatřeními má být například společný nákup ochranných prostředků jako jsou roušky či respirátory či spuštění informačního webu, na němž lidé najdou údaje o šíření viru nebo o souvisejících dopravních a jiných omezeních. Řada států včetně Česka ruší lety do některých mimounijních zemí, z nichž je hlášen velký výskyt viru.

Podle komisařky pro vnitřní věci Ylvy Johanssonové zatím žádná unijní země neuvažuje o zavedení kontrol na vnitřních hranicích EU.

Itálie prodloužila opatření proti šíření koronaviru

Italská vláda podle očekávání prodloužila opatření proti šíření koronaviru. Na severu země, kde je nejvíce evidovaných případů nákazy platí nadále karanténa v 11 obcích. Informovala o tom dnes agentura ANSA, příslušný dekret podle ní podepsal v neděli večer italský premiér Giuseppe Conte. V nejhůře postižených krajích, jimiž jsou Lombardie, Emilia-Romagna a Benátsko, se nadále nebudou konat velké kulturní a sportovní akce. V Německu se novým typem koronaviru zatím nakazilo 150 lidí. Prvního infikovaného hlásí Berlín, celkem je zasaženo deset ze 16 německých spolkových zemí.

O další týden prodloužila vláda karanténu v 11 obcích, z toho deset je v kraji Lombardie a jedna v Benátsku. Opatření se týká asi 50.000 obyvatel, kteří tuto takzvanou červenou zónu nesmí opouštět. Oblast kontrolují policisté, kteří do ní pouští jen lidi s příslušným povolením.

V krajích Lombardie, Emilia-Romagna a Benátsko jsou dál zakázány veřejnosti přístupné kulturní a sportovní akce, a to zatím do 8. března. Opatření neplatí pro události "za zavřenými dveřmi", jako jsou například tréninky. Omezení platí například i pro dopravu ve skiareálech, kde musí provozovatel zajistit jen třetinové obsazení uzavřených dopravních prostředků, například lanovek.

Kostely se ve třech postižených krajích zavírat nemusí, ale lidé by se v nich neměli shromažďovat ve větších počtu, měla by být dodržena vzdálenost mezi lidmi nejméně jeden metr. Naopak uzavřeny zůstanou v postižených regionech na severu země další týden školy. Pro školy v celé Itálii platí až do 15. března zákaz výletů či výměnných pobytů.

Restaurace a kavárny se v severských regionech zavírat nemusí, měly by ale zajistit obsluhu u stolu. Otevřít se mohou muzea a další kulturní instituce, měly by ale zajistit menší počty návštěvníků tak, aby se dala dodržovat vzdálenost mezi lidmi jeden metr.

Kvůli šíření nákazy koronavirem mají lékaři a zdravotníci v severní Itálii do neděle zákaz dovolených. Ve státní správě doporučila vláda na severu Itálie práci z domova.

Pro všechny Italy, kteří v předchozích 14 dnech navštívili takzvanou červenou zónu na severu Itálie, či pobývali v rizikových oblastech ve světě, platí povinnost informovat svého lékaře či zdravotnické úřady.

Itálie je z Evropy nejhůře postiženou oblastí nákazou novým koronavirem, který se od prosince rozšířil z Číny do téměř sedmi desítek zemí a jímž se ve světě nakazilo už téměř 90.000 lidí, z toho zhruba polovina se už z nákazy zotavila. Na tři tisíce infikovaných ale zemřely. Drtivá většina nakažených (80.000) i obětí (2910) je z Číny, v Itálii se dosud nakazilo na 1700 osob a 34 z nich zemřelo.

V Německu se novým typem koronaviru zatím nakazilo 150 lidí

V Německu se novým typem koronaviru zatím nakazilo 150 lidí. Prvního infikovaného hlásí Berlín, celkem je zasaženo deset ze 16 německých spolkových zemí. Na tiskové konferenci v Berlíně to dnes uvedl ředitel Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler. Riziko pro veřejnost považuje za mírné. Se zavíráním hranic nebo omezováním cestování zatím spolková republika nepočítá.

"Otázka je, co je přiměřené a adekvátní," uvedl ministr zdravotnictví Jens Spahn. "Zavírání hranic nebo omezování svobody cestování by nebylo přiměřenou reakcí," vyjádřil své přesvědčení.

Spahn se vyslovil i proti dávaní celých německých měst do karantény a proti plošnému rušení všech větších akcí. Jejich pořadatelé by se podle něj vždy měli rozhodovat samostatně v závislosti na konkrétních okolnostech.

Nejpostiženější spolkovou zemí je stále nejlidnatější Severní Porýní-Vestfálsko, kde bylo zaznamenáno 86 případů. V Bavorsku je potvrzených případů 25, v Bádensku-Württembersku 19. Zajímavé je, že se dosud koronavirus nepotvrdil u nikoho v pětici spolkových zemí bývalého východního Německa. Institut Roberta Kocha ale počítá s dalším šířením nákazy.

Virolog Christian Drosten na dnešní tiskové konferenci uvedl, že úmrtnost na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, se pohybuje mezi 0,3 až 0,7 procenta. Výrazně stoupá u starších lidí. Drosten dále vyjádřil přesvědčení, že úmrtnost může časem klesat. Myslí si také, že se koronavirus i nadále bude šířit pomaleji než běžná chřipka.

Aerolinky Lufthansa dnes oznámily, že kvůli nákaze omezí spojení s Itálií a také s některými asijskými zeměmi. Pořadatelé summitu o kybernetické bezpečnosti Cyber Security Tech Summit Europe zase informovali o tom, že se akce, které se mělo zúčastnit 2000 lidí, zatím neuskuteční. Začít měla 11. března v Bonnu.

Mimo jiné česká vláda dnes rozhodla, že zastaví všechny lety z Jižní Koreje. Plánuje také omezení letů z Milána, Benátek, Boloně a Bergama. O víkendu například oznámily americké společnosti Delta Air Lines a American Airlines dočasné zrušení letů do Milána. Do této destinace, jakož do Benátek nebo Neapole přestala kvůli slabé poptávce létat i britská nízkonákladová společnost Easyjet.

S nadhledem koronavirus, kvůli němuž lékaři doporučují důsledné mytí rukou, bere německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU), který na dnešním jednání s migračními organizacemi z legrace odmítl podat ruku kancléřce Angele Merkelové (CDU). Šéfka německé vlády na to reagovala smíchem.