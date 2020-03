Riziko nákazy koronavirem v EU vzrostlo, uvedla šéfka EK

Brusel - Riziko šíření nového koronaviru mezi obyvateli Evropské unie vzrostlo na střední až vysoké. Řekla to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž se EU snaží mobilizovat všechny dostupné prostředky pro boj s virem a spouští nový informační portál. Eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová uvedla, že v 18 zemích unie bylo registrováno zatím 2100 případů. Celkem 38 občanů EU zemřelo.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dnes podle von der Leyenové zvýšilo stupeň rizika spojeného se šířením nového typu koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19. Zatímco dosud středisko v každodenním hodnocení uvádělo "nízké až střední" riziko, dnes jej poprvé vyhodnotilo jako "střední až vysoké".

"Jinými slovy, virus se dále šíří," konstatovala šéfka unijní exekutivy na tiskové konferenci s pěticí komisařů, které pověřila koordinací společného postupu EU vůči virové nákaze. Kyriakidisová dodala, že bude o situaci dnes a v úterý jednat s ministry zdravotnictví a že bez ohledu na zhoršenou situaci není důvod k panice.

Mezi opatřeními komise má být například společný nákup ochranných prostředků jako jsou roušky či respirátory či spuštění informačního webu, na němž lidé najdou údaje o šíření viru nebo o souvisejících dopravních a jiných omezeních. Řada států včetně Česka ruší lety do některých mimounijních zemí, z nichž je hlášen velký výskyt viru.

Podle komisaře pro krizové řízení Janeze Lenarčiče bude Brusel pouze dohlížet na koordinaci a přípustnost jednotlivých kroků, jejichž přijetí je na jednotlivých členských státech.

"Opatření by měla být přiměřená, koordinovaná a vycházet ze situace v jednotlivých státech, která se liší," prohlásil Lenarčić.

Podle komisařky pro vnitřní věci Ylvy Johanssonové úřady členských zemí pravidelně hodnotí rizika spojená s přeshraničním přenosem viru a zatím žádná unijní země neuvažuje o zavedení kontrol na vnitřních hranicích EU. Například Česko však plánuje omezení letů do severní Itálie, která je jednou z oblastí velkého výskytu viru. Česká vláda jedná s EK o výjimku pro "nepředvídatelné okolnosti", která umožňuje pozastavit lety v rámci EU na dva týdny.

"Naší zásadní prioritou je zajistit, aby se obyvatelé mohli přesouvat z místa na místo," konstatovala dnes komisařka pro dopravu Adina Valeanová, podle níž se EK bude snažit zachovat evropskou dopravní síť co nejvíce funkční. Podotkla, že v případě zrušených letů mají lidé nárok na vrácení peněz. Zda dostanou i případné další odškodnění, však vzhledem k výjimečné situaci není podle ní jisté.

Podle komisaře pro ekonomiku Paola Gentiloniho je zatím příliš brzy na hodnocení dopadu, jaký bude mít koronavirus na evropské hospodářství. Komise podle něj zváží, zda umožnit zasaženým zemím v čele s Itálií větší pružnost v rozpočtových pravidlech. Jakákoli fiskální opatření podle něho musí být přesně načasovaná, "ani příliš brzy, ani příliš pozdě".

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dnes odhadl, že jen evropský turistický sektor kvůli dopadům koronaviru přichází na ztracených tržbách zhruba o miliardu eur (více než 25 miliard Kč) měsíčně.

V Itálii zemřelo kvůli novém typu koronaviru už nejméně 41 lidí

V severoitalské Lombardii, kde bylo z Itálie potvrzeno nejvíce nakažených novým koronavirem, zemřelo už 31 infikovaných, čímž se zvýšil počet obětí v Itálii na nejméně 41. Uvedla to dnes místní média s odvoláním na lombardskou regionální vládu. I ta musí nyní podstoupit testy poté, co se nákaza potvrdila u jednoho z jejích členů. První dva případy osob s koronavirem má Portugalsko.

"Náš kolega Alessandro Mattinzoli měl pozitivní test na koronavirus, a proto nám doporučili podstoupit také testy. Odkládáme tudíž návštěvu nemocnic ve městech Lodi, Codogno a Cremona," uvedla regionální lombardská vláda v prohlášení.

Itálie je z Evropy zemí nejhůře postiženou novým koronavirem, který se od prosince šíří z Číny. Nejvíce nakažených je v severní Itálii, dnes ale agentura ANSA informovala o prvním potvrzeném případu v Římě. Test na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, měl pozitivní tamní policista. Kvůli němu byla uzavřena i škola ve městě Pomezia nedaleko Říma, do níž chodí policistův syn.

Nové nákazy oznámilo také Španělsko. "Identifikovali jsme 115 případů, ale zřejmě jich bude více," řekl na tiskové konferenci šéf úřadu pro nouzové situace ve zdratovnictví Fernando Simón. Dodal, že 90 procent z infikovaných se nakazilo v cizině, zbytek od lidí už ve Španělskou. Nejvíce případů nákazy hlásí region Madrid (32), následovaný Katalánskem (15), Valencií (15) a Baskickem (12).

U prvních případů v Portugalsku jde o dva muže, oba jsou v nemocnici v Portu. Starší z nich, šedesátiletý muž, se nakazil v severní Itálii a druhý, třiatřicetiletý muž byl nedávno ve Španělsku.

Ve španělském Oviedu je s nákazou hospitalizován i chilský spisovatel Luis Sepúlveda (77). Spisovatel, jemuž vyšla řada knih i v češtině, byl testován poté, co mu v sobotu lékaři zjistili zápal plic. Dnes místní úřady oznámily, že jeho stav je vážný. Podle místních médií se mohl nakazit na literárním festivalu, který se konal předminulý týden v portugalském městě Póvoa de Varzim a jehož se účastili autoři z různých zemí. V nemocnici skončila s horečkou i Sepúlvedova šestašedesátiletá manželka, u níž testy koronavirus neprokázaly.

Ze Španělska se nákaza dostala i do Ekvádoru, který se o víkendu stal po Mexiku a Brazílií třetí zemí s potvrzeným novým typem koronaviru v Latinské Americe. Všech šest zatím potvrzených nakažených v Ekvádoru patří do jedné rodiny. Nakazili se od jedenasedmdesátileté příbuzné, která navštívila minulý měsíc Madrid. Ze španělské metropole přiletěla 14. února letadlem, v němž bylo 288 lidí. Ty se nyní ekvádorské úřady snaží najít, aby zabránily dalšímu šíření nemoci v zemi.

V Německu se novým typem koronaviru zatím nakazilo 150 lidí

V Německu se novým typem koronaviru zatím nakazilo 150 lidí. Prvního infikovaného hlásí Berlín, celkem je zasaženo deset ze 16 německých spolkových zemí. Na tiskové konferenci v Berlíně to dnes uvedl ředitel Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler. Riziko pro veřejnost považuje za mírné. Se zavíráním hranic nebo omezováním cestování zatím spolková republika nepočítá.

"Otázka je, co je přiměřené a adekvátní," uvedl ministr zdravotnictví Jens Spahn. "Zavírání hranic nebo omezování svobody cestování by nebylo přiměřenou reakcí," vyjádřil své přesvědčení.

Spahn se vyslovil i proti dávaní celých německých měst do karantény a proti plošnému rušení všech větších akcí. Jejich pořadatelé by se podle něj vždy měli rozhodovat samostatně v závislosti na konkrétních okolnostech.

Nejpostiženější spolkovou zemí je stále nejlidnatější Severní Porýní-Vestfálsko, kde bylo zaznamenáno 86 případů. V Bavorsku je potvrzených případů 25, v Bádensku-Württembersku 19. Zajímavé je, že se dosud koronavirus nepotvrdil u nikoho v pětici spolkových zemí bývalého východního Německa. Institut Roberta Kocha ale počítá s dalším šířením nákazy.

Virolog Christian Drosten na dnešní tiskové konferenci uvedl, že úmrtnost na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, se pohybuje mezi 0,3 až 0,7 procenta. Výrazně stoupá u starších lidí. Drosten dále vyjádřil přesvědčení, že úmrtnost může časem klesat. Myslí si také, že se koronavirus i nadále bude šířit pomaleji než běžná chřipka.

Aerolinky Lufthansa dnes oznámily, že kvůli nákaze omezí spojení s Itálií a také s některými asijskými zeměmi. Pořadatelé summitu o kybernetické bezpečnosti Cyber Security Tech Summit Europe zase informovali o tom, že se akce, které se mělo zúčastnit 2000 lidí, zatím neuskuteční. Začít měla 11. března v Bonnu.

Mimo jiné česká vláda dnes rozhodla, že zastaví všechny lety z Jižní Koreje. Plánuje také omezení letů z Milána, Benátek, Boloně a Bergama. O víkendu například oznámily americké společnosti Delta Air Lines a American Airlines dočasné zrušení letů do Milána. Do této destinace, jakož do Benátek nebo Neapole přestala kvůli slabé poptávce létat i britská nízkonákladová společnost Easyjet.

S nadhledem koronavirus, kvůli němuž lékaři doporučují důsledné mytí rukou, bere německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU), který na dnešním jednání s migračními organizacemi z legrace odmítl podat ruku kancléřce Angele Merkelové (CDU). Šéfka německé vlády na to reagovala smíchem.