Riziko epidemie v Evropě je podle lékařů nízké

Paříž/Bordeaux - Dva přední francouzští lékaři, kteří se v Paříži starají o dvojici infikovanou novým typem koronaviru, uvedli, že nákaza se v porovnání s těmi dřívějšími, například s onemocněním SARS, jeví slabší a riziko epidemie v Evropě je nyní malé. Informovala o tom dnes agentura AP. Třetí nakažený byl hospitalizován v nemocnici v Bordeaux. Dosud je na celém světě evidováno přes 1400 nakažených. V Číně se podle posledních oficiálních údajů novým koronavirem nakazilo už 1372 lidí, 41 jich tam nemoci podlehlo.

Dva pacienti se nachází v pařížské fakultní nemocnici Bichat-Claude Bernard na oddělených pokojích a vede se jim dobře, uvedl dnes jeden z lékařů, Yazdan Yazdanpaneh. V pokojích nemocnice udržuje podtlak, který pomáhá bránit šíření koronaviru.

Pár, muž ve věku 31 let a a o rok mladší žena, pochází z epicentra nákazy, města Wu-chan v centrální Číně. Do Francie přiletěli 18. ledna a nevykazovali tehdy žádné symptomy. Ty se u jednoho z nich projevily den po příjezdu, u druhého den poté, řekl lékař. Do nemocnice byli přijati v pátek.

Možnost, že "ve Francii nebo v Evropě propukne epidemie je nízká, ba krajně nízká", konstatoval Yazdanpaneh. "Toto onemocnění je mnohem méně vážné než například SARS - a toto tvrzení nezakládám na našich dvou pacientech, ale na rozhovorech se zahraničními kolegy," dodal. Má se za to, že úmrtnost na koronavirus, který se šíří z Číny, je kolem pěti procent, zatímco u SARS to byl dvojnásobek, konstatoval Yazdanpaneh. Dodal, že vážnější než nákaza, která se nyní šíří z Číny, je i koronavirus MERS.

Třetím z evropských nakažených je 48letý Francouz čínského původu, který žije v Bordeaux. Z několikadenní cesty po Číně, kde navštívil i Wu-chan, se do Francie vrátil 22. ledna.

Francouzští odborníci začali ihned pátrat po osobách, které s infikovanými přišly do "těsného kontaktu". V případě muže hospitalizovaného v Bordeaux se jedná o "deset až patnáct lidí", informoval starosta města Nicolas Florian.