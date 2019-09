Riziko brexitu bez dohody je podle Junckera stále reálné

Štrasburk - Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes v Evropském parlamentu varoval, že riziko vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez dohody je stále reálné. Dodal také, že v řešení sporného bodu v podobě takzvané irské pojistky zatím nenastal žádný pokrok. Britský premiér Boris Johnson v předchozích dnech naopak hovořil o posunu v diplomatických jednáních.

Poslance Juncker informoval o pondělním jednání s Johnsonem, kterého se zúčastnil také unijní vyjednávač Michel Barnier. "Nebudete překvapeni - řekl nám, že Británie chce stále dohodu, ale že vystoupí z EU k 31. říjnu s dohodou, nebo bez ní. Riziko vystoupení bez dohody je tak stále reálné," podotkl Juncker.

Spornou pojistku, která má zabránit vzniku fyzických hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem, označil Juncker za operativní řešení problému s hranicí, který by nemusel nastat, kdyby Londýn v EU setrval.

Juncker dodal, že pojistka má tři cíle, a to zabránit tvrdé hranici, zachovat integritu unijního vnitřního trhu a zajistit spolupráci mezi irským severem a jihem.

Pojistka by v domluvené podobě začala platit jen v situaci, kdy by se obě strany do konce přechodného období po brexitu nedokázaly v rámci budoucí obchodní dohody domluvit na jiném řešení otázky irské hranice.

Je součástí obsáhlé dohody upravující okolnosti samotného brexitu, na jejímž textu se 27 zemí unie shodlo s bývalou britskou vládou premiérky Theresy Mayové. Té však dojednaný text, jehož nové úpravy už unie nechce, třikrát odmítl potvrdit britský parlament. Johnsonův kabinet nyní žádá změny, unii ale zatím nedokázal nabídnout funkční alternativní návrh.

Pokud Británie na konci října unii opustí bez dohody, nenastane ani žádné přechodné období a hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem se stane standardní vnější hranicí EU s potřebou kontrol dováženého zboží.

"Nechceme, aby se vrátily hranice," prohlásil Barnier, který dnes v europarlamentu vystoupil po Junckerovi.