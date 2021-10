Riziko Assangeovy sebevraždy v případě vydání do USA trvá, uvedl jeho právník

Londýn - Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange by mohl chtít po svém případném vydání do Spojených států spáchat sebevraždu a nic na tom nemění sliby americké strany, že by ve vazbě nebyl vystaven nejpřísnějším opatřením. Tak dnes argumentoval Assangeův právník u soudu v Londýně, kde se USA snaží zvrátit verdikt nižší instance blokující extradici 50letého Australana. Toho chce Washington stíhat kvůli odtajnění dokumentů americké vlády mimo jiné o válkách v Iráku a v Afghánistánu.

Americká strana ve středu během první části dvoudenního odvolacího slyšení tlumočila záruky, které prý v souvislosti s případným zadržováním Assange v USA poskytla britské vládě. Naznačila, že zakladatel WikiLeaks by neputoval do zařízení s nejvyšší úrovní zabezpečení a nebyl by vystaven nejpřísnější podobě samotky. USA by mu dále umožnily, aby si případný trest odnětí svobody odpykal ve své rodné zemi.

Právník Edward Fitzgerald dnes podle agentury AP oponoval, že americké záruky nevylučují Assangeovo věznění v "extrémní izolaci" a že riziko jeho sebevraždy po případné extradici přetrvává. Jeho klient je podle něj příliš psychicky nemocný na to, aby byl vydán do USA. "Vzhledem k závažnosti jeho stavu bude mít tendenci sáhnout si na život, bez ohledu na přijatá opatření, ať budou podmínky jakékoli," řekl Fitzgerald.

V lednu mu v tomto směru dala za pravdu obvodní soudkyně Vanessa Baraitserová, která odmítla povolit Assangeovo vydání. S některými argumenty Australanova právního týmu se sice neztotožnila, nicméně i na základě posudku psychiatra Michaela Kopelmana dospěla k závěru, že Assange by mohl v americkém vězení spáchat sebevraždu. "Nic nenasvědčuje tomu, že by se na těchto faktorech od extradičního slyšení cokoli změnilo," míní Fitzgerald.

Americká strana ovšem zpochybňuje Kopelmanův posudek ve světle zjištění, že psychiatr soudu zamlčel, že Assange se během pobytu na londýnské ambasádě Ekvádoru, kde se sedm let ukrýval, stal otcem. Nyní případ posuzuje dvojice soudců a na verdikt by se podle AP mohlo čekat několik týdnů. Ani to by nemusela být tečka za vleklou kauzou, neboť poražená strana se může odvolat k britskému nejvyššímu soudu.

Američané o Assangeovo vydání usilují v souvislosti s aktivitami serveru WikiLeaks, který od roku 2010 zveřejnil více než 700.000 tajných dokumentů o amerických vojenských operacích v Iráku a v Afghánistánu a také obrovské množství ukradených diplomatických depeší. Assange kvůli tomu čelí obviněním z porušení zákona o tajných službách a ze spiknutí s cílem získat tajné dokumenty a v USA mu hrozí až 175 let vězení.