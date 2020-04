Rizikem při koronaviru je i obezita, ukazuje vývoj v New Orleans

Washington - New Orleans na jihu Spojených států má v přepočtu na obyvatele až sedmkrát vyšší úmrtnost na koronavirus než New York, tedy v USA nákazou nejpostiženější oblast. Podle lékařů a zdravotních úřadů je zřejmě důvodem také tamní vyšší míra obezity, napsala dnes agentura Reuters.

Lousianské New Orleans bylo vedle New Yorku na východě USA a západoamerického Seattle ve státě Washington jedním z prvních epicenter nákazy koronavirem ve Spojených státech. V New Orleans je ale úmrtnost nakažených v přepočtu na obyvatele sedmkrát vyšší než v New Yorku a až desetkrát vyšší než v Seattlu, na což nyní upozorňují lékaři.

Rizikovým faktorem je podle odborníků horší zdravotní stav obyvatel New Orleans ve srovnání s ostatními částmi USA. Například míra obezity či počet lidí trpících vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou je zde nad americkým průměrem.

Z 270 obětí evidovaných v New Orleans byl u 97 procent diagnostikován nějaký chronický zdravotní problém. Cukrovku mělo 40 procent nakažených, kteří ve městě zemřeli, obezitou pak trpělo 25 procent, srdeční problémy mělo 21 procent a potíže s ledvinami 23 procent. Za zcela evidentní rizikový faktor považují odborníci obezitu, která je celoamerickým problémem.

Výjimečná v New Orleans a ani na dalších místech Louisiany nejsou hlášení nemocnic, že na jednotkách intenzivní péče často leží intubována celá rodina, tedy rodiče s dětmi. Rodinní příslušníci totiž v řadě případů trpí stejnými chronickými problémy, což nehledě na věk zvyšuje riziko horšího vývoje nákazy.