Rizika v restauracích jsou podle asociace minimalizována už teď

Praha - Záměr nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nezavádět opatření handicapující českou ekonomiku vítá Asociace hotelů a restaurací ČR. Podle jejího prezidenta Václava Stárka jsou v restauracích dodržována pravidla bezpečnosti, a tedy minimalizována rizika už nyní. S omezením otevírací doby proto nesouhlasí. Naopak skupina Ambiente se zkrácením otevírací doby souhlasí, hodiny do půlnoci jsou podle zakladatele sítě Tomáše Karpíška rizikové. Oba se shodují na tom, že je to lepší, než zavřít přístup hostů do restaurací úplně, jako tomu bylo na jaře.

Asociace bere jako dlouhodobý problém státu, že neprojednává nová opatření s odborníky z praxe. "I v minulosti byla přijímána dosti chaoticky a bez jasného vysvětlení záměru nebo snahy hledat cesty, které by méně zasahovaly do ekonomiky pohostinství a cestovního ruchu a přitom splnily stejný účel. Poslední opatření, týkající se evidence aktuálních míst k sezení a počtu židlí, toho bylo dalším důkazem," dodal Stárek. Asociace doufá, že se za nového ministra, který vystřídal Adama Vojtěcha (za ANO), situace zlepší.

Nařízení očekávala skupina Ambiente. "Z naší zkušenosti jsou tyto dvě hodiny opravdu rizikové. S rozhodnutím souhlasíme a věříme, že včasným omezením pracovní doby se zmenší pravděpodobnost úplného zavření," sdělil ČTK Karpíšek.

Například pro omezení kontaktu s obsluhou můžou lidé použít v některých restauracích QR kódy pro prohlížení menu, objednávky i placení skrz mobilní telefony. "Řadě našich klientů z řad restaurací a barů v poslední době rozšiřujeme nastavení o možnost bezkontaktního objednání a potažmo placení. Náš systém se pomocí otevřeného API rozhraní může dokonce napojit na jakýkoli pokladní systém anebo tiskárnu v konkrétní restauraci," uvedl Alex Yushin, zakladatel startupu AAHI.io, který se specializuje na bezkontaktní objednávky.

V hlavním městě platí omezení otevírací doby restaurací od 9. září. Restaurace, bary a kluby musejí být od půlnoci do 06:00 zavřené. O pět dní později byla omezena otevírací doba restaurací ve Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Povinnost se pak rozšířila na celé území státu z pátku na sobotu 19. září. Prymula plánuje omezení na 22. hodinu, lidé podle něj ztratili ostražitost.