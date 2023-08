Řízení letového provozu v Británii má problémy, ovlivňuje to i odlety z Prahy

Londýn/Praha - Britský úřad pro řízení letového provozu NATS má technické problémy, na jejich odstranění už několik hodin pracuje. Omezuje kvůli tomu lety, vzdušný prostor nad Británií ale uzavřen nebyl, řekl podle agentury Reuters mluvčí úřadu. Bližší informace k předpokládanému odstranění problému úřad zatím nezveřejnil. Aerolinky a letiště v celé Evropě varují před zpožděním a rušením letů. Problémy letového provozu v Británii ovlivňují také odlety z pražského Letiště Václava Havla do Spojeného království. Tři odpolední spoje do Londýna budou o několik hodin opožděny, odletět mají až v noci. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí letiště Klára Divíšková.

NATS v pozdějším prohlášení oznámil, že se objevil problém, který ovlivňuje schopnost automaticky zpracovávat letové plány. Zaměstnanci proto musejí plány zadávat ručně, což je výrazně pomalejší. Odborníci podle NATS dělají vše pro to, aby se podařilo situaci co nejdříve vyřešit. Skotská letecká společnosti Loganair na sociální síti X, dříve Twitter, uvedla, že v Británii selhala celá síť počítačového systému řízení letového provozu. Rovněž upozornila, že mezinárodní lety mohou mít zpoždění.

Technické problémy britského úřadu pro řízení letového provozu ovlivňují lety mezi Prahou a Velkou Británií, uvedla odpoledne Divíšková. Pražské letiště evidovalo zpožděný let do New Yorku, který ale už odletěl. "Také tři lety do Londýna budou zpožděny, a to o několik hodin. Místo odpoledních časů mají sloty v nočních hodinách," řekla ČTK Divíšková.

Ruzyňské letiště ještě eviduje dva zrušené lety - do Birminghamu a do Londýna. "Zde ale nevíme konkrétní důvod zrušení," dodala mluvčí letiště. Cestujícím doporučila, aby sledovali webové stránky letecké společnosti, u níž si zakoupili letenky.

Irský úřad pro řízení letového provozu AirNav Ireland uvedl, že problém má za následek v celé Evropě značná zpoždění letů, které využívají britský vzdušný prostor. Letiště, včetně londýnských Heathrow a Luton a také v Birminghamu, se snaží zjistit, jaký dopad bude mít závada na plánovaný provoz a jak dlouho bude trvat obnovení běžného provozu. Letiště v irském Dublinu uvedlo, že problémy způsobily zpoždění a zrušení některých letů.

Podle serveru Sky News bylo cestujícím leteckých společností mimo Británii oznámeno, že síť řízení letového provozu je mimo provoz a že jejich spoj bude opožděn.

Několik cestujících na sociálních sítích se svěřilo, že uvázli v letadlech na letištní ploše a čekají na odlet. Jeden cestující agentuře Reuters řekl, že na letištní ploše v Budapešti zůstalo letadlo a že pilot cestujícím řekl, aby očekávali zpoždění osm až 12 hodin.