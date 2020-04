Řízení kvůli přestupkům za zrušená opatření se zastaví, řekl Hamáček

Praha - Správní orgány budou podle právníků ministerstva vnitra muset zastavit řízení o přestupcích proti vládním opatřením, která zrušil soud, řekl Jan Hamáček. Ministerstvo vnitra uzavřelo osm smluv s českými firmami na dodávky ochranných pomůcek v hodnotě 76 milionů korun. Dodají nanoroušky, štíty a brýle.

Správní orgány budou podle názoru právníků ministerstva vnitra muset zastavit řízení proti lidem, kteří se dopustili přestupků proti opatřením kvůli šíření nákazy novým koronavirem, jež později zrušil soud. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Delikty spáchané v době od 23. března do 27. dubna nebude podle něj možné trestat.

Pražský městský soud zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Byla vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle soudu je měla vydávat vláda podle krizového zákona jako na začátku koronavirové epidemie, což kabinet po verdiktu znovu učinil.

"Podle stanoviska právníků ministerstva vnitra to je tak, že správní řízení bude muset být zastaveno vzhledem k tomu, že to příslušné nařízení bylo zrušeno jako nezákonné," uvedl Hamáček. Za delikt proti nezákonnému opatření totiž není možné uložit pokutu. Ministerstvo podle něj ale nemůže nařizovat správním orgánům, jak mají postupovat.

Ministerstvo zdravotnictví nechtělo další osud správních řízení komentovat. Nevyjádřilo se ani k dotazu, zda bude ohledně případného zastavování řízení vydávat sjednocující pokyn hygienickým stanicím. "Vzhledem k tomu, že ministerstvo zdravotnictví podá proti rozhodnutí Městského soudu v Praze kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, je nyní nejprve na místě počkat na jeho rozhodnutí," sdělil dnes na dotaz ČTK David Šíma z tiskového oddělení úřadu.

Ochranné pomůcky bude nakupovat SSHR

Ministerstvo průmyslu a obchodu připraví materiál pro vládu, podle kterého by měla po skončení stavu nouze nakupovat ochranné pomůcky místo ministerstva vnitra Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Jednotlivá ministerstva jí dodají požadavky na pohotovostní zásoby materiálu. Po jednání Ústředního krizového štábu to řekl Hamáček. Pokud vláda materiál schválí, bude moci správa začít vypisovat veřejné zakázky, dodal.

Hamáček také oznámil, že ministerstvo vnitra se rozhodlo uzavřít osm smluv s českými firmami na dodávky ochranných pomůcek v hodnotě 76 milionů korun. Dodají nanoroušky, štíty a brýle. Uzavře i rámovou smlouvu za 1,4 miliardy korun na dodávky ochranných pomůcek pro své složky od skončení nouzového stavu do konce roku.

Ústřední krizový štáb se na dnešním dopoledním jednání zabýval dodávkou ochranných pomůcek právě po skončení nouzového stavu. Zatím má trvat do 17. května, s prodloužením do tohoto data v úterý souhlasila Sněmovna. Vláda navrhovala prodloužení krizového stavu do 25. května.

Po skončení nouzového stavu by podle Hamáčka měla být klíčovým orgánem zodpovídajícím za nákupy, skladování a distribuci zdravotnického materiálu SSHR, která má jako jediná ze zákona oprávnění vytvářet pohotovostní zásoby. Podle Hamáčka jde o jedinou možnost, jak po skončení stavu nouze postupovat v souladu se předpisy. "Věřím, že přechod do standardního režimu zvládneme," řekl Hamáček.

Ministr v minulosti uváděl, že vnitro má zajištěnou dodávku ochranných pomůcek do prvního týdne v květnu. Dnes řekl, že se ministerstvo rozhodlo uzavřít osm nových smluv s šesti českými firmami na dodávku ochranných pomůcek po dobu čtyř týdnů. Jde o společnosti První severočeská chráněná, GRD servis, Nanospace, Zdravtex, Okula Nýrsko a Spur. "Budeme od nich kupovat nanoroušky, respirátory FFP3, návleky, ochranné štíty, pláště a brýle," řekl Hamáček. Firmy podle něj vnitro vybralo ze seznamu ministerstva průmyslu, jsou totiž schopné dodat pomůcky ihned. Hamáček připomněl, že už v minulosti vnitro oslovilo některé české firmy, od kterých už nyní dodávky proudí.

Ministerstvo vnitra podle Hamáčka navíc vypíše už podle zákona o veřejných zakázkách tendr na rámcovou smlouvu na dodávku ochranných pomůcek po skončení nouzového stavu pro své složky, tedy například policii, hasiče nebo zdravotnická zařízení ministerstva vnitra. Do tendru se mohou přihlásit české i zahraniční firmy, vypsat zakázku pouze pro české dodavatele podle ministra možné není.

Ministerstvo vnitra nyní nakupuje ochranné pomůcky centrálně a distribuuje je dále. Podle údajů na svých stránkách do pondělka nakoupilo skoro devět milionů respirátorů, 59 milionů roušek a přes milion rychlotestů, brýlí, ochranných obleků či návleků. Podle posledních informací dosud za objednávky zaplatilo skoro čtyři miliardy korun.

Vnitro zásobuje pomůckami páteřní síť nemocnic, záchrannou službu a přes kraje rozesílá roušky a respirátory dalším institucím včetně domovů seniorů. Ministerstvo zdravotnictví pak zajišťuje fakultní nemocnice, krajské hygienické stanice a laboratoře.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý uvedl, že jeho ministerstvo má objednáno zboží za 4,9 miliardy korun, zatím ale zaplatilo jen zhruba 2,3 miliardy za dodané zboží. Zopakoval také, že jeho úřad s centrálními nákupy skončí k 30. dubnu.