Praha - Lobbista Ivo Rittig u soudu uvedl, že obžaloba v kauze tunelování pražského dopravního podniku (DPP) je plná lží a výmyslů. V závěrečné řeči popřel, že by měl s podnikem cokoliv společného a že by z něj pral špinavé peníze. Znovu také zpochybnil výpověď spolupracujícího obviněného, účetního Jaroslava Kubisky. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí Rittigovi až osmileté vězení.

Kauza, v níž vedle Rittiga čelí stíhání dalších 16 lidí, zahrnuje tři různé zakázky DPP. Nejznámější z nich je tisk jízdenek papírnou Neograph, odkud podle obžaloby putovaly peníze k Rittigovi přes karibskou firmu Cokeville Assets. Další se týkají zajištění prodeje jízdenek firmou Cross Point a elektronické jízdenky od firmy Crowsnest. Všechny zakázky údajně zmanipuloval tehdejší šéf podniku Martin Dvořák a DPP přišel nejméně o 457,5 milionu korun.

"Obžaloba je plná lží a výmyslů. Hodně lží je tam o mně, a bylo prokázáno, že to jsou lži," uvedl u pražského městského soudu Rittig, podle nějž je kauza "totální neprokázanej nesmysl". "Nemám a nikdy jsem neměl nic společného s Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Nevím o tom, že bych dostal nějaké peníze od dopravního podniku, nenašel jsem o tom jediný důkaz," podotkl.

"Jak jsem pochopil z dokazování, dopravnímu podniku nevznikla žádná škoda. Žádné výnosy z trestné činnosti nebyly zjištěny. Nevím proto, co jsem měl legalizovat," pokračoval. Obžalobu si prý přečetl několikrát, a přesto dodnes nepochopil, co je mu kladeno za vinu.

Spolupracujícího obviněného Kubisku z účetní firmy Peskim označil Rittig za lháře a podvodníka. "Nikdy v životě mě neviděl, nikdy jsem se s ním nebavil, nikdy jsme si nevolali, vůbec jsem nevěděl, že existuje. Přitom popisuje můj život, jako bychom byli kamarádi a chodili spolu na pivo. Detailně popisuje můj obchodní příběh - člověk, který se mnou nikdy nemluvil. Všechno, co o mně řekl, je z doslechu," zdůraznil lobbista.

Rittig si také postěžoval, že kvůli tvrzením o tom, že získal peníze z předražených jízdenek, raději přestal jezdit hromadnou dopravou. "Dennodenně jsou moje děti konfrontovány s nějakejma kravinama v tisku," řekl.

Vinu dnes v závěrečných řečech odmítli i další obžalovaní. "Připadám si jako ve špatném filmu, kde hraji komparzní roli, a to ještě proto, že jsem šel náhodou kolem, a pan státní zástupce mi v přepisovaném scénáři připisuje roli hlavního hrdiny," uvedl jednatel Cross Pointu Pavel Švarc. "To, co jsem si myslela před pěti lety, si myslím stále - je to trest za to, že jsem nespolupracovala s policií a státním zástupcem," řekla o svém stíhání účetní Jana Šádková.

"Jsem účelově a velmi nevybíravě kriminalizován. Pan Rittig nemá s touto záležitostí nic společného," prohlásil někdejší spolumajitel Neographu Jan Janků. "Žil jsem v přesvědčení, že lhát je pouze výsadní právo obžalovaných," poznamenal obviněný advokát Marek Stubley na adresu státního zástupce Adama Borguly, který podle něj uvádí zjevné polopravdy a manipuluje s fakty. "Nedopustil jsem se čehokoliv nemorálního, natož pak nezákonného," dodal.

Ve čtvrtek chce soud vyslechnout závěrečné řeči zbylých obviněných včetně Kubisky. Rozsudek by mohl zaznít v květnu.