New York - Gólman David Rittich zastavil v sobotním utkání NHL 24 střel, dovedl Calgary k výhře 4:2 nad Edmontonem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Filip Chytil vstřelil ve třetím utkání v řadě gól, čímž pomohl New Yorku Rangers k vítězství 4:2 nad Floridou. Pavel Zacha dal první gól v sezoně NHL, ale s New Jersey podlehl hokejistům Detroitu 2:3 v prodloužení.

Calgary prohrávalo ve 24. minutě 0:2 a Rittich inkasoval obě branky z přečíslení. V první gólové situaci udeřil Alex Chiasson v oslabení, když místo přihrávky sám akci zakončil šikovným manévrem. Ve druhém případě neměl český gólman nárok na skvěle sehraný brejk dva na jednoho, ve kterém střílel Connor McDavid po přihrávce Leona Draisaitla do odkryté branky.

Za stavu 0:2 zneškodnil Rittich sólový únik a jakoby tím vyburcoval spoluhráče k obratu. O minutu později snížil Derek Ryan a skóre překlopili dalšími třemi góly v závěrečné třetině. Poslední dvě branky dal Elias Lindholm, nejlepší hráč večera.

Chytil byl se čtyřmi pokusy nejpilnějším střelcem Rangers a otevřel skóre utkání, když z levé strany zaskočil z ostrého úhlu Roberta Luonga. Devatenáctiletý český útočník také ještě vybojoval přesilovou hru, ze které Chris Kreider zpečetil výhru New Yorku. Chytil se stal třetí hvězdou zápasu.

Pavel Zacha dal první gól v sezoně NHL, ale s New Jersey podlehl hokejistům Detroitu 2:3 v prodloužení. Po dvanácti zápasech, v nichž nebodoval, jednadvacetiletý český útočník otevřel skóre sobotního utkání ve 12. minutě střelou k tyči.

Domácí ve druhé třetině zvýšili na 2:0, ale náskok neudrželi a v poslední minutě prodloužení rozhodl zápas Dylan Larkin. Nejproduktivnější hráč Detroitu ukončil duel svým osmým gólem v sezoně a zařídil Red Wings pátou výhru z posledních šesti utkání.

Philadelphia prohrála s Tampou Bay 5:6 v prodloužení, které si vynutila čtyřgólovou šňůrou mezi 51. a 57. minutou zápasu. Hostům vystřelil vítězství v 62. minutě Anthony Cirelli.

Výsledky NHL:

New Jersey - Detroit 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 12. Zacha, 36. Coleman - 39. Glendening, 54. Rasmussen, 65. D. Larkin. Střely na branku: 40:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Larkin (Detroit), 2. Zacha, 3. Coleman (oba New Jersey).

Philadelphia - Tampa Bay 5:6 v prodl. (0:0, 1:3, 4:2 - 0:1)

Branky: 51. a 56. Konecny, 35. J. van Riemsdyk, 52. Couturier, 57. Simmonds - 38. a 50. B. Point, 27. Erne, 33. Paquette, 49. T. Johnson, 62. Cirelli. Střely na branku: 45:26. Diváci: 19.060. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli (Tampa), 2. J. van Riemsdyk (Philadelphia), 3. B. Point (Tampa).

Minnesota - Buffalo 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Branky: 4. Parise, 8. Dumba - 15. McCabe, 53. Dahlin, 59. Pominville. Střely na branku: 39:29. Diváci: 18.947. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Dahlin (oba Buffalo), 3. Dubnyk (Minnesota).

Ottawa - Pittsburgh 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)

Branky: 18. a 37. Mark Stone, 19. a 50. Duchene, 15. B. Tkachuk, 38. Ceci - 12. Letang, 43. Aston-Reese, 46. Cullen, 57. Hörnqvist. Střely na branku: 25:35. Diváci: 17.692. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Mark Stone, 3. Batherson (všichni Ottawa).

NY Rangers - Florida 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Branky: 4. Chytil, 12. B. Smith, 23. Naměstnikov, 48. Kreider - 5. Hoffman, 11. Ekblad. Střely na branku: 24:41. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Lundqvist, 3. Chytil (všichni NY Rangers).

Carolina - Columbus 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Branky: 27. Aho - 12., 22. a 32. Atkinson, 28. Werenski. Střely na branku: 31:24. Diváci: 13.040. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson, 2. Panarin (oba Columbus), 3. Aho (Carolina).

Vancouver - Montreal 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky: 37. Del Zotto, 51. Pettersson - 29. Tatar, 52. A. Shaw, 58. Drouin. Střely na branku: 38:31. Diváci: Hvězdy zápasu: 1. Price (Montreal), 2. Pettersson (Vancouver), 3. Drouin (Montreal).

Nashville - Los Angeles 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)

Branky: 29., 46. a 52. Järnkrok, 24. Turris, 60. Bonino - 26. Thompson, 27. Kopitar, 31. Iafallo. Střely na branku: 43:28. Diváci: 17.627. Hvězdy zápasu: 1. Järnkrok, 2. Ellis, 3. Josi (všichni Nashville).

Arizona - Boston 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky: 30. Richardson - 2. Forsbacka Karlsson, 3. DeBrusk. Střely na branku: 33:23. Diváci: 16.386. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk, 2. Halák (oba Boston), 3. Richardson (Arizona).

Calgary - Edmonton 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Branky: 50. a 60. E. Lindholm, 37. D. Ryan, 43. Monahan - 3. Chiasson, 24. McDavid. Střely na branku: 37:26. David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 92,31 procenta. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Rittich, 3. Hamonic (všichni Calgary).

San Jose - St. Louis 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky: 27. a 52. Pavelski, 24. E. Karlsson, 28. E. Kane. Střely na branku: 29:30. Diváci: 17.417. Hvězdy zápasu: 1. Dell, 2. E. Karlsson, 3. Couture (všichni San Jose).