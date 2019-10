Rittich se stal hvězdou zápasu, Kubalík poprvé v NHL skóroval

New York - Brankář David Rittich zlikvidoval ve čtvrtečním utkání NHL na ledě Dallasu 34 střel, dovedl Calgary k výhře 3:2 po nájezdech a stal se první hvězdou zápasu. Dominik Kubalík vstřelil ve druhém startu v soutěži premiérový gól, kterým ale neodvrátil porážku Chicaga 4:5 se San Jose. Boston vedl díky brance a asistenci Davida Pastrňáka v Coloradu 2:0, ale prohrál 2:4.

Ondřej Palát podpořil jednou brankou vysoké vítězství Tampy Bay 7:3 v Torontu. Ondřej Kaše vsítil jediný gól Anaheimu, který prohrál v Pittsburghu 1:2. U vítězné branky domácích asistoval Dominik Simon.

Video: Gól Ondřeje Kašeho

Radek Faksa z Dallasu nejdříve nepřekonal v gólové situaci Ritticha ale ve 37. minutě rozjel pohlednou kombinaci, kterou zakončil Joel L'Esperance do odkryté branky. Už po devíti sekundách třetí třetiny zvýšil střelou z mezikruží Jamie Benn. Český gólman neměl v obou případech nárok, vzápětí ho ještě zachránila tyč. "Byli jsme hladoví po výhře, nepřestávali jsme tlačit. Jsem rád, že jsme vyrovnali a získali oba body," řekl Rittich.

Český gólman podržel Calgary v prodloužení, v němž zneškodnil trestné střílení Alexandru Radulovovi. "Ohromně důležitý zákrok," vyzdvihl trenér Flames Bill Peters. Rittich poté sice v penaltovém rozstřelu inkasoval jako první, když ho Tyler Seguin překonal mezi betony, další tři nájezdy ale chytil a skóre otočili Sean Monahan a Johnny Gaudreau.

Video: Sestřih utkání Dallas - Calgary

"Hodně mu věříme. Je v nájezdech skvělý," řekl Gaudreau, který možná věřil Rittichovi více než český brankář sám sobě. "Viděli jste mou bilanci v rozstřelu? Ani se nekoukejte. Jsem rád, že jsem ho poprvé vyhrál," oddechl si Rittich, který byl už podruhé v sezoně vyhlášen první hvězdou zápasu. Poprvé v duelu proti Vancouveru, ve kterém udržel téměř po roce čisté konto.

Rittich tak potvrzuje, že si post brankářské jedničky vybojoval zaslouženě. "Přenesl si formu z minulé sezony. Je klidný, hodně komunikuje. Začal skvěle, už od kempu ukazoval, že je výborně připravený," pochválil českého gólmana i kapitán Calgary Mark Giordano.

Kubalík otevřel skóre zápasu, když při závaru trefil z ostrého úhlu z pravé strany odkrytou branku. "Nikdy jsem si nepředstavoval, že dám takovýhle gól. Jsem šťastný, že to prošlo. Je to věc, kterou si budu pamatovat do konce života. Ale moje pocity jsou rozpolcené, protože jsme nevyhráli," uvedl Kubalík, se šesti pokusy nejpilnější střelec Chicaga, které v zápase čtyřikrát ztratilo jednobrankový náskok.

Video: Gól Dominika Kubalíka

Hvězdou utkání se stal Patrick Marleau, který podepsal před pár dny roční smlouvu se San Jose. Čtyřicetiletý útočník přispěl k první výhře v sezoně dvěma zásahy.

"Je to tak vzrušující být opět součástí této party a hrát hokej," uvedl Marleau, který odehrál v San Jose během kariéry prvních 17 sezon, než se upsal Torontu. "To, že jsem přispěl takhle, je skvělé, ale ze všeho nejdůležitější je, že máme oba body," doplnil. Jeho spoluhráč Tomáš Hertl ani v pátém utkání nového ročníku nebodoval.

Boston vedl 2:0 už v šestnácté minutě. Skóre otevřel Pastrňák, kterému puk ideálně předložil do předbrankového prostoru Brad Marchand a český útočník bez přípravy vystřelil. Asistenci si u jeho gólu připsal i David Krejčí. Druhý gól přidal po přihrávce Pastrňáka obránce Zdeno Chára střelou od modré čáry. Pastrňák, který v posledních dvou zápasech nasbíral pět bodů (2+3), byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

Video: Gól Davida Pastrňáka

Boston ale nadějné vedení neudržel a poprvé v sezoně prohrál. "Je frustrující, když venkovní sérii takhle zakončíte. Vracíme se sice s šesti body, to není špatné, ale klidně jsme mohli mít plný počet. Dobře jsme začali a odehráli jsme slušný zápas," uvedl Krejčí.

Tampa Bay v předchozím utkání v Carolině selhala v útoku, na gólmana Petra Mrázka dokonce ve druhé třetině ani nevystřelila. V Torontu ale nastoupila jako vyměněná a ke kanonádě jí pomohl i návrat uzdraveného Braydena Pointa, který pozvedl elitní útok Lightning. Připsal si dvě branky a přihrávku, čtyři body zaznamenali jeho spoluhráči z lajny Steven Stamkos (1+3) a Nikita Kučerov (2+2).

Tampa Bay vyhrála divokou první třetinu 4:3, v dalším průběhu už neinkasovala a přidala tři góly. Palát zvýšil na 6:3 se štěstím. Jeho prudkou přihrávku do předbrankového prostoru si srazil do vlastní sítě Kasperi Kapanen.

Obě branky Pittsburghu dala první útočná řada, ve které nastupoval i Simon. Domácí se ujali na začátku druhé třetiny vedení brankou Sidneyho Crosbyho, ale už za půl minuty vyrovnal Kaše pohotovou střelou z levého kruhu. Nerozhodný stav zlomil ve 48. minutě Jake Guentzel, který zakončil Crosbyho průnik.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Montreal - Detroit 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky: 20. Armia, 25. Domi - 14. Helm, 20. Bertuzzi, 36. Mantha, 60. Glendening. Střely na branku: 35:34. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Detroit), 2. Armia (Montreal), 3. Bernier (Detroit).

Toronto - Tampa Bay 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)

Branky: 5. A. Johnsson, 8. Tavares, 18. Matthews - 3. a 31. B. Point, 12. a 47. Kučerov, 13. Shattenkirk, 20. Stamkos, 44. Palát. Střely na branku: 28:33. Diváci: 19.387. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Stamkos, 3. B. Point (všichni Tampa Bay).

New Jersey - Edmonton 3:4 SN (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 7. Palmieri, 35. N. Gusev, 56. Severson - 10. a rozhodující sam. nájezd Draisaitl, 40. Neal, 59. McDavid. Střely na branku: 31:22. Diváci: 14.586. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. N. Gusev (New Jersey).

Pittsburgh - Anaheim 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 23. Crosby, 48. Guentzel (Simon) - 24. O. Kaše. Střely na branku: 28:32. Diváci: 18.414. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Murray (oba Pittsburgh), 3. Gibson (Anaheim).

Ottawa - St. Louis 4:6 (2:0, 1:2, 1:4)

Branky: 9. Abramov, 20. Anisimov, 38. Tierney, 55. Duclair - 30. a 55. Perron, 32. Sundqvist, 42. Bouwmeester, 53. B. Schenn, 59. R. O'Reilly. Střely na branku: 29:37. Diváci: 9204. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. R. O'Reilly (oba St. Louis), 3. Abramov (Ottawa).

Winnipeg - Minnesota 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Branky: 30. a 58. Laine, 22. Wheeler, 49. Connor, 50. Roslovic - 14. Hartman, 44. Hunt. Střely na branku: 32:40. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Wheeler, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).

Nashville - Washington 6:5 (1:1, 1:3, 4:1)

Branky: 28. a 46. Johansen, 11. F. Forsberg, 47. Duchene, 55. Bonino, 56. Ekholm - 25. a 38. Ovečkin, 10. Eller, 33. T. Wilson, 51. Oshie. Střely na branku: 38:26. Diváci: 17.386. Hvězdy zápasu: 1. Ekholm, 2. Johansen, 3. Duchene (všichni Nashville).

Chicago - San Jose 4:5 (2:2, 2:2, 0:1)

Branky: 14. a 30. A. Shaw, 6. Kubalík, 33. D. Strome - 20. a 38. Marleau, 12. Labanc, 30. Burns, 45. Goodrow. Střely na branku: 30:34. Diváci: 21.455. Hvězdy zápasu: 1. Marleau (San Jose), 2. A. Shaw (Chicago), 3. Couture (San Jose).

Dallas - Calgary 2:3 SN (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 37. L'Esperance (Faksa), 41. Jamie Benn - 43. E. Lindholm, 46. Hanifin, rozhodující sam. nájezd J. Gaudreau. Střely na branku: 36:29. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 94,45 procenta. Diváci: 17.989. Hvězdy zápasu: 1. Rittich, 2. Backlund (oba Calgary), 3. L'Esperance (Dallas).

Colorado - Boston 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Branky: 20. MacKinnon, 30. Bellemare, 53. Burakovsky, 59. Landeskog - 8. Pastrňák (Krejčí), 16. Chára (Pastrňák). Střely na branku: 36:41. Diváci: 18.045. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Burakovsky (oba Colorado), 3. Pastrňák (Boston).

Arizona - Vegas 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky: 8. a 23. Garland, 20. Schmaltz, 39. Hjalmarsson - 20. Theodore. Střely na branku: 29:38. Diváci: 13.864. Hvězdy zápasu: 1. Garland, 2. Kuemper, 3. Hayton (všichni Arizona).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Buffalo 4 3 1 0 18:11 7 2. Detroit 4 3 0 1 14:11 6 3. Boston 4 3 0 1 9:8 6 4. Tampa Bay 4 2 1 1 18:13 5 5. Toronto 5 2 1 2 19:20 5 6. Montreal 4 1 2 1 15:18 4 7. Florida 3 1 0 2 9:14 2 8. Ottawa 3 0 0 3 8:15 0

Metropolitní divize:

1. Carolina 4 4 0 0 17:11 8 2. Washington 5 2 2 1 15:16 6 3. NY Rangers 2 2 0 0 10:5 4 4. Philadelphia 2 2 0 0 8:3 4 5. Pittsburgh 4 2 0 2 11:10 4 6. NY Islanders 3 1 0 2 7:8 2 7. Columbus 3 1 0 2 7:14 2 8. New Jersey 4 0 2 2 9:20 2

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 4 3 1 0 14:11 7 2. Colorado 3 3 0 0 13:7 6 3. Nashville 4 3 0 1 19:14 6 4. Winnipeg 5 3 0 2 19:17 6 5. Dallas 5 1 1 3 12:15 3 6. Chicago 2 0 0 2 7:9 0 7. Minnesota 3 0 0 3 6:14 0

Pacifická divize:

1. Edmonton 4 4 0 0 18:12 8 2. Anaheim 4 3 0 1 9:5 6 3. Calgary 4 2 1 1 12:11 5 4. Vegas 4 2 0 2 13:10 4 5. Vancouver 3 1 0 2 10:8 2 6. Arizona 3 1 0 2 5:4 2 7. Los Angeles 3 1 0 2 11:17 2 8. San Jose 5 1 0 4 10:21 2

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 4 10 (3+7) 2. Laine (Winnipeg) 5 10 (3+7) 3. Mantha (Detroit) 4 8 (6+2) 4. Zibanejad (NY Rangers) 2 8 (4+4) 5. Draisaitl (Edmonton) 4 8 (2+6) 6. Duchene (Nashville) 4 8 (1+7) 7. J. Carlson (Washington) 5 8 (1+7) Scheifele (Winnipeg) 5 8 (1+7) 9. Neal (Edmonton) 4 7 (7+0) 10. Matthews (Toronto) 5 7 (6+1) 33. Pastrňák (Boston) 4 5 (2+3) 86. Nosek (Vegas) 4 3 (2+1) 96. Vrána (Washington) 5 3 (2+1) 104. Hronek (Detroit) 4 3 (1+2) O. Kaše (Anaheim) 4 3 (1+2) 144. Palát (Tampa Bay) 4 2 (2+0) 176. Nečas (Carolina) 4 2 (1+1)