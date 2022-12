Rittich neodvrátil v NHL prohru Winnipegu

New York - Hokejistům Winnipegu nepomohlo 22 zákroků Davida Ritticha a podlehli v NHL na svém ledě Columbusu 1:4. Český gólman, který si v předchozích třech startech připsal výhru, inkasoval všechny branky v úvodních 33 minutách a dvakrát jej překonal Patrik Laine. Ve zbývajících dvou utkáních pátečního programu zvítězila Ottawa 3:2 v prodloužení na ledě New Yorku Rangers a Nashville zdolal New York Islanders 4:1.

Laine otevřel skóre v sedmé minutě švihem z pravého kruhu k bližší tyči a v čase 10:42 zvýšil Erik Gundbranson, jehož nahození si srazil do vlastní sítě Pierre-Luc Dubois. Na začátku druhé třetiny se prosadil opět Laine, tentokrát zakončil rychlý protiútok z levé strany do odkryté branky. Z dalšího kontru přidal čtvrtý gól Gustav Nyquist. Čestný úspěch Winnipegu vstřelil v 56. minutě Dubois.

Laine, který přišel do Columbusu právě z Winnipegu, měl při hře domácích bez gólmana šance zkompletovat hattrick. Jednu trefil tyč a podruhé jeho střelu zastavil bruslí Blake Wheeler. K hlavním strůjcům výhry Blue Jackets, kteří už měsíc hrají bez zraněného Jakuba Voráčka, patřil se třemi asistencemi také Johnny Gaudreau. Gólman Joonas Korpisalo chytil 37 střel.

Rangers dvakrát vedli. První gól zápasu vstřelil zblízka Vitalij Kravcov a ve 47. minutě upravil Mika Zibanejad z dorážky na 2:1. Poprvé vyrovnal v přesilové hře Tim Stützle a závěr ovládl Brady Tkachuk. Útočník Ottawy poslal zápas tečí v čase 59:11 do prodloužení, které rozhodl ze sólového úniku 18 sekund před koncem.

Na straně Rangers hýřil s pěti střelami aktivitou Filip Chytil, který ale nebodoval podruhé za sebou. Jeho spoluhráč Libor Hájek zblokoval dvě střely Ottawy a připsal si jednu srážku.

Nashville vedli v polovině utkání 2:0 trefami z přesilových her, které využili po vydařené kombinaci Filip Forsberg a střelou od modré čáry Roman Josi. Islanders překonali Kevina Lankinena, jenž kryl 48 střel, pouze ve 52. minutě přesnou střelou Matthewa Barzala. Zbývající dvě branky padly při hře domácích bez gólmana, vstřelili je Matt Duchene a Mikael Granlund.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Ottawa 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 11. Kravcov, 47. Zibanejad - 60. a 65. B. Tkachuk, 33. Stützle. Střely na branku: 27:37. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Stützle (oba Ottawa), 3. Zibanejad (NY Rangers).

NY Islanders - Nashville 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 52. Barzal - 15. F. Forsberg, 29. Josi, 59. Duchene, 60. Mikael Granlund. Střely na branku: 49:23. Diváci: 16.263. Hvězdy zápasu: 1. Lankinen, 2. Josi, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Winnipeg - Columbus 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Branky: 56. Dubois - 7. a 24. Laine, 11. Gudbranson, 33. Nyquist. Střely na branku: 38:26. David Rittich odchytal za Winnipeg celý zápas, inkasoval čtyři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 84,6 procenta. Diváci: 13.240. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. Laine, 3. Korpisalo (všichni Columbus).