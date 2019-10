Rittich má v NHL téměř po roce nulu, Kaše připravil dva góly

New York - Brankář David Rittich vychytal v NHL téměř po roce druhou nulu v kariéře, když zneškodnil 34 střel Vancouveru a dovedl hokejisty Calgary k výhře 3:0. Český gólman byl vyhlášen první hvězdou zápasu stejně jako Ondřej Kaše. Český útočník připravil dvě branky Anaheimu, který doma porazil San Jose 3:1. Ve třinácti zápasech sobotního programu ještě asistovali Jakub Vrána a Radko Gudas u druhé branky Washingtonu, který podlehl Carolině 2:3 v prodloužení.

Rittich udržel v NHL poprvé čisté konto proti Los Angeles a skvělými výkony v minulé sezoně si řekl o post týmové jedničky Flames. Český gólman se blýskl několika zákroky už v úvodním utkání v Coloradu a dobrou formu ukázal i proti Vancouveru, který ho zasypal 34 střelami.

"Nikdo nechce prohrát dvakrát za sebou. Ani my ne. Jsem rád, že jsme je porazili a že máme dva body," řekl Rittich, který se zapotil hlavně ve třetí třetině. Připsal si v ní osmnáct zákroků včetně tří v minutovém oslabení tří proti pěti za stavu 2:0. Jeho spoluhráči skórovali jednou v každé třetině, trefili se Elias Lindholm, Sean Monahan a Johnny Gaudreau.

Po akcích Kašeho se Anaheim ujal vedení 1:0 a 2:1. Český útočník v prvním případě vystihl rozehrávku gólmana Aarona Della a po jeho přihrávce poslal Michael del Zotto puk do prázdné branky. "Chce se po nás, abychom chodili za branku a pomáhali obráncům rozehrát puk. Obvykle to více pomáhá, než škodí, a tohle se stane jednou za čas. Přečetl to dobře," vysvětlil Dell.

U druhé branky vyslal kadaňský rodák do úniku Ryana Getzlafa, který se prosadil forhendovým blafákem. "Pokaždé, když zůstal kotouč volný, byl u něho. Skvěle se pohyboval, hrál s nadšením," rozplýval se trenér Anaheimu Dallas Eakins nad výkonem Kašeho, který v zápase vyslal šest střel. Třetí gól přidal v závěru prostřední třetiny Adam Henrique. Na druhé straně Tomáš Hertl ani ve třetím utkání v sezoně nebodoval.

Washington vedl 2:0 po protiútoku, který založili čeští hráči. Gudas přihrál Vránovi, který z levé strany tvrdě vypálil a puk dorazil do sítě T.J. Oshie. Carolina se ale nevzdala a ve třetí třetině vyrovnala brankami Erika Hauly a Jaccoba Slavina. Prodloužení pak rozhodl Jake Gardiner v čase 64:04. Brankář Petr Mrázek, který v úvodním utkání vychytal výhru v nájezdech nad Montrealem, zůstal na střídačce a má nastoupit opět dnes proti Tampě Bay.

Boston porazil Arizonu popatnácté v řadě, tentokrát zvítězil na jejím ledě 1:0. Gól vstřelil Brad Marchand a brankář Jaroslav Halák zlikvidoval 35 střel. David Pastrňák ani ve druhém utkání sezony nebodoval, ale trenér Bruce Cassidy byl s výkonem jeho řady spokojený. "Naše elitní lajna si vytvářela mnohem více příležitostí než minule v Dallasu. Hráli lépe a dali i gól," chválil kouč, který zařadil do sestavy také uzdraveného Davida Krejčího.

Pittsburgh reagoval na prohru s Buffalem promícháním útočných řad. Změny se dotkly i Dominika Simona, který se posunul k Sidneymu Crosbymu na místo Patrika Hörnqvista. Švédský útočník ožil a přispěl dvěma góly k výhře 7:2 nad Columbusem. Dvakrát skóroval i jeho spoluhráč Jared McCann. Penguins položili základ k úspěchu ve druhé třetině, kterou vyhráli 5:1.

V zápase překvapilo, že Crosby shodil rukavice a porval se s Pierrem-Lucem Duboisem. Kapitán Pittsburghu souboj vyhrál. Rozmíšku odstartoval zákrok útočníka Columbusu, který u mantinelu atakoval Jakea Guentzela. Další hvězda Penguins Jevgenij Malkin se zranil a z utkání odstoupil.

Buffalo odstartovalo skvěle jubilejní padesátou sezonu v NHL. Po výhře v Pittsburghu deklasovalo doma ve slavnostní atmosféře New Jersey 7:2. Zápasu předcházel ceremoniál, v němž se na ledě seřadila i patnáctka bývalých kapitánů klubu včetně toho prvního, čtyřiaosmdesátiletého Floyda Smithe. Hráči přiznali, že je přítomnost vzácných hostů nabila energií, a excelovali zejména Victor Olofsson se Samem Reinhartem, kteří dali po dvou gólech.

Skvělou formu má na startu sezony Mika Zibanejad, který nasbíral osm bodů (4+4) ve dvou zápasech a vede produktivitu soutěže. Útočník New Yorku Rangers byl v sobotu u všech branek týmu, kterému zařídil hattrickem a přihrávkou výhru 4:1 na ledě Ottawy. Do sestavy vítězů se nevešel Filip Chlapík, naopak v obraně nastoupil Libor Hájek.

Třemi brankami se zaskvěl také Mike Hoffman, který se v odvetě s Tampou Bay postaral o výhru Floridy 4:3. Connor McDavid režíroval výhru Edmontonu 6:5 v přestřelce s Los Angeles čtyřmi body (1+3).

Statistika sobotních zápasů NHL:

--------

Buffalo - New Jersey 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Branky: 3. a 34. Olofsson, 44. a 57. S. Reinhart, 18. Eichel, 23. Okposo, 29. Skinner - 21. Palmieri, 41. Zajac. Střely na branku: 36:20. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Olofsson, 3. S. Reinhart (všichni Buffalo).

Florida - Tampa Bay 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Branky: 30., 32. a 41. Hoffman, 33. Acciari - 37. G. Smith, 47. Stamkos, 56. Joseph. Střely na branku: 28:35. Diváci: 17.424. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Huberdeau, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Ottawa - NY Rangers 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 13. B. Tkachuk - 7., 30. a 33. Zibanejad, 43. Panarin. Střely na branku: 32:30. Diváci: 15.135. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Bučněvič (oba NY Rangers), 3. B. Tkachuk (Ottawa).

Washington - Carolina 2:3 P (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 18. Hathaway, 32. Oshie (Vrána, Gudas) - 43. Haula, 50. Slavin, 65. Gardiner. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Gardiner (Carolina), 2. Hathaway (Washington), 3. Slavin (Carolina).

Toronto - Montreal 5:6 SN (2:1, 1:0, 2:4 - 0:0)

Branky: 6. a 59. Matthews, 16. Kerfoot, 22. Moore, 46. W. Nylanders - 2. Domi, 46. Drouin, 47. Gallagher, 54. Petry z tr. střílení, 56. Danault, rozhodující sam. nájezd Byron. Střely na branku: 37:42. Diváci: 19.547. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Byron (oba Montreal), 3. Kerfoot (Toronto).

Pittsburgh - Columbus 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)

Branky: 22. a 50. Hörnqvist, 29. a 36. McCann, 25. M. Pettersson, 40. Letang, 52. Blueger - 27. Werenski, 55. Nyquist. Střely na branku: 40:30. Diváci: 18.55. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Hörnqvist, 3. Letang (všichni Pittsburgh).

Nashville - Detroit 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

Branky: 25. Arvidsson, 33. F. Forsberg, 45. Ekholm - 11. a 59. Bertuzzi, 12. Mantha, 45. D. Larkin, 50. Glendening. Střely na branku: 42:28. Diváci: 17.539. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. D. Larkin (oba Detroit), 3. Duchene (Nashville).

St. Louis - Dallas 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky: 2. Perron, 45. B. Schenn, 51. Blais - 12. Janmark, 34. Heiskanen. Střely na branku: 30:29. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Blais, 3. Binnington (všichni St. Louis).

Arizona - Boston 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 19. Marchand. Střely na branku: 35:26. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Halák (Boston), 2. Kuemper (Arizona), 3. Marchand (Boston).

Colorado - Minnesota 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 5. Rantanen, 6. Bellemare, 39. Landeskog, 60. Graves - 11. Suter, 29. Parise. Střely na branku: 32:31. Diváci: 17.090. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. Rantanen, 3. Grubauer (všichni Colorado).

Anaheim - San Jose 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Branky: 4. Del Zotto (O. Kaše), 27. Getzlaf (O. Kaše), 38. Henrique - 26. Couture. Střely na branku: 33:36. Diváci: 15.795. Hvězdy zápasu: 1. O. Kaše, 2. H. Lindholm, 3. Getzlaf (všichni Anaheim).

Edmonton - Los Angeles 6:5 (2:3, 1:0, 3:2)

Branky: 11. a 54. Neal, 1. McDavid, 25. Kassian, 46. Nygard, 51. Nurse - 5. D. Brown, 10. Lewis, 15. Kopitar, 44. Amadio, 49. Doughty. Střely na branku: 31:32. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Neal, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Kopitar (Los Angeles).

Calgary - Vancouver 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 14. E. Lindholm, 22. Monahan, 59. J. Gaudreau. Střely na branku: 30:34. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas a z 34 střel neinkasoval. Diváci: 19.005. Hvězdy zápasu: 1. Rittich, 2. J. Gaudreau, 3. Monahan (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 3 2 1 0 14:10 5 2. Buffalo 2 2 0 0 10:3 4 3. Boston 2 2 0 0 3:1 4 4. Montreal 2 1 1 0 9:9 3 5. Detroit 1 1 0 0 5:3 2 6. Tampa Bay 2 1 0 1 8:6 2 7. Florida 2 1 0 1 6:8 2 8. Ottawa 2 0 0 2 4:9 0

Metropolitní divize:

1. Washington 3 2 1 0 7:6 5 2. NY Rangers 2 2 0 0 10:5 4 3. Carolina 2 2 0 0 7:5 4 4. Philadelphia 1 1 0 0 4:3 2 5. Pittsburgh 2 1 0 1 8:5 2 6. New Jersey 2 0 1 1 6:12 1 7. NY Islanders 1 0 0 1 1:2 0 8. Columbus 2 0 0 2 3:11 0

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 2 2 0 0 9:5 4 2. St. Louis 2 1 1 0 5:5 3 3. Nashville 2 1 0 1 8:7 2 4. Winnipeg 2 1 0 1 9:10 2 5. Chicago 1 0 0 1 3:4 0 6. Dallas 2 0 0 2 3:5 0 7. Minnesota 2 0 0 2 4:9 0

Pacifická divize:

1. Vegas 2 2 0 0 9:2 4 2. Anaheim 2 2 0 0 5:2 4 3. Edmonton 2 2 0 0 9:7 4 4. Calgary 2 1 0 1 6:5 2 5. Los Angeles 1 0 0 1 5:6 0 6. Arizona 2 0 0 2 1:3 0 7. Vancouver 2 0 0 2 2:6 0 8. San Jose 3 0 0 3 3:12 0