Rishi Sunak se stal lídrem britské Konzervativní strany, bude novým premiérem

Londýn - Britská Konzervativní strana dnes potvrdila Rishiho Sunaka jako svého nového lídra. Zároveň se stane novým premiérem Spojeného království. Král Karel III. jej do funkce jmenuje v úterý dopoledne poté, co přijme rezignaci odcházející šéfky vlády Liz Trussové, uvedla stanice BBC. Sunak by podle ní měl také vystoupit s projevem před sídlem premiéra v Downing Street.

Dvaačtyřicetiletý Sunak je prvním premiérem s indickými kořeny, který stane v čele Británie. Je také jedním z nejbohatších politiků ve Westminsteru a nejmladším ministerským předsedou za posledních 200 let.

"Můžu potvrdit, že jsme obdrželi jednu platnou nominaci a Rishi Sunak je tímto zvolen lídrem Konzervativní strany," oznámil krátce po 15:00 SELČ Graham Brady, předseda Výboru 1922 sdružujícího konzervativní zákonodárce. Sunak zhruba o půl hodiny později před členy výboru předstoupil s neveřejným proslovem, v němž podle britských médií za své základní priority označil stabilizaci britského hospodářství a splnění slibů, které konzervativci dali voličům v roce 2019. Odmítl údajně také možnost nových voleb, po nichž volá britská opozice.

Sunak dnes v souboji o lídra konzervativců vyhrál poté, co jeho protikandidátka Penny Mordauntová z klání odstoupila. V čele země Sunak nahradí dosavadní premiérku Liz Trussovou, která ho letos na počátku září předstihla v obdobné volbě do čela konzervativců.

O sestavení vlády nyní nového šéfa konzervativců požádá král Karel III., podle britských médií by tak panovník mohl učinit už v úterý. Rezignaci Trussové přijme panovník, který je nyní na cestě do Londýna, dnes nebo v úterý.

"Vybrali jsme si nového premiéra. Jde o historické rozhodnutí, které znovu ukázalo, jak rozmanitá a talentovaná naše strana je. Rishi má mou plnou podporu," uvedla jen několik minut před vyhlášením výsledků nominací Mordauntová. Podle BBC nebo listu The Telegraph měla Mordauntová v tu dobu přes 96 hlasů, na potřebných 100 ale nedosáhla. Přesto, když zhruba o půl hodiny později vstoupila do místnosti, kde se sešel konzervativní výbor, přivítalo ji bouřlivé bouchání pěstmi o stoly - tradiční gesto souhlasu konzervativců.

Sunak je již třetím premiérem, který letos stane v čele britské vlády. Nejprve v červenci po řadě skandálů rezignoval Boris Johnson, kterého po dlouhé volbě nahradila v čele vlády Trussová. Na premiérském postu ale nezůstala ani dva měsíce, její mandát tak je nejkratší v historii. O lídrovi Konzervativní strany, a tedy i o dalším premiérovi v nové volbě rozhodovalo 356 konzervativních poslanců.

Británie a EU musí spolupracovat, napsal Michel po Sunakově zvolení premiérem

Spolupráce je jedinou cestou, jak se postavit výzvám a k jejich překonání je klíčová stabilita, napsal předseda Evropské rady Charles Michel v gratulaci Rishimu Sunakovi na twitteru. Sunak se stal letos již třetím britským premiérem a zároveň šéfem Konzervativní strany po rezignaci nejprve Borise Johnsona a ve čtvrtek Liz Trussové.

Michel byl dnes mezi prvními gratulanty navzdory stále napjatým vztahům mezi Evropskou unií a Británií od jejího odchodu ze sedmadvacítky na počátku roku 2020.

"Gratuluji Rishimu Sunakovi, že se stal britským premiérem. Spolupráce je jedinou cestou, jak čelit společným výzvám... a klíčem k jejich překonání je zajištění stability," napsal Michel.

Fiala věří, že Sunak bude jako premiér úspěšný, těší se na spolupráci

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) věří tomu, že Sunak bude v nové pozici úspěšný, a těší se na pokračování "excelentní spolupráce" České republiky a Británie. Uvedl to dnes na twitteru.

"Gratuluji Rishimu Sunakovi k vítězství ve volbě lídra. Věřím, že jakožto premiér ve svém odpovědném úkolu uspěje, a těším se na pokračování excelentní spolupráce mezi Českou republikou a Spojeným královstvím," poznamenal Fiala.