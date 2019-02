Řím/Paříž - Itálie formálně požádala Francii o vydání levicového extremisty, který se podle Říma zapojil do teroru během takzvaných olověných let. S odvoláním na francouzské ministerstvo spravedlnosti o tom informovala agentura Reuters. Italský ministr vnitra a šéf pravicové strany Liga Matteo Salvini minulý měsíc naléhavě žádal francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby Paříž vydala levicové extremisty, kteří se desítky let skrývají ve Francii, a unikají tak vězení v Itálii.

Během takzvaných olověných let zaplavila Itálii vlna terorismu - mezi roky 1969 a 1982 bylo spácháno asi 14.000 politicky motivovaných atentátů, které si vyžádaly na 2000 obětí. Zatímco v první polovině tohoto období převažoval terorismus pravicový, ve druhé polovině nastoupil terorismus levicový.

"Do dneška jednali ministři spravedlnosti Francie a Itálie o 15 takových případech," uvedl mluvčí francouzského ministerstva. Dodal, že o vydání jednoho extremisty požádala italská strana minulý týden. Francie podle něj očekává další žádost a ve středu se má na toto téma uskutečnit schůzka.

Podle italského deníku La Repubblica uprchlo do Francie devět levicových extremistů, kteří páchali zločiny právě během olověných let. Týká se to i tří členů Rudých brigád, kteří byli v Itálii odsouzeni za podíl na únosu a vraždě premiéra Alda Mora v roce 1978.

Bývalý francouzský prezident François Mitterrand v polovině 80. let zavedl doktrínu, na jejímž základě Francie poskytovala útočiště levicovým aktivistům. Levicový prezident tvrdil, že italská justice je proti nim zaujatá. Francie Mitterrandovu doktrínu opustila na začátku nového tisíciletí.

Minulý měsíc vydala do Itálie levicového extremistu Cesarea Battistiho Brazílie. Battisti v roce 1981 uprchl z italského vězení, kde čekal na soud. V souvislosti se čtyřmi vraždami ze 70. let byl v nepřítomnosti odsouzen k doživotí.

Battisti po útěku pobýval přes 15 let ve Francii a stal se z něj úspěšný autor detektivek. V roce 2009 mu Brazílie přes protesty Říma udělila politický azyl. Jeho vydání do Itálie pak v polovině loňského prosince schválil dosluhující brazilský prezident Michel Temer. Battisti si v římském vězení Rebibbia odpyká doživotní trest.