Říkal jsem si, že je to blázen, prohlásil Bořil k Schickově gólu z půlky

Praha/Glasgow - Druhý gól českého fotbalového reprezentanta Patrika Schicka v úvodním vítězném utkání na mistrovství Evropy v Glasgow proti domácímu Skotsku (2:0) z téměř poloviny hřiště vzbudil velký ohlas i mezi jeho spoluhráči. Obránce Jan Bořil si při jeho pokusu říkal, že je blázen. Podle dvojice z West Hamu Vladimíra Coufala a Tomáše Součka získali Češi s předstihem primát za nejhezčí gól šampionátu.

Pětadvacetiletý Schick v 52. minutě přehodil vracejícího se skotského brankáře Davida Marshalla a stanovil konečný výsledek. Podle UEFA se Schick trefil z 49,7 metru, což je nejdelší vzdálenost, ze které v historii evropských šampionátů padl gól.

"Říkal jsem si, že je to blázen. Takováhle střela se jen tak nevidí. Klobouk dolů před ním. První zápas na Euru a ještě to takhle trefit, je neuvěřitelné. Hlavně nás to uklidnilo. Vedli jsme 2:0 a už jsme věděli, že to nepustíme. Jsme strašně rádi za to, že takový gól dal a že vůbec dal dva góly," prohlásil Bořil v on-line rozhovoru s novináři.

Na rozdíl od něj Coufal tušil, že Schick zakončí z dálky. "Jak jsme vybojovali míč, viděl jsem Sampiho (Jankta), jak tam běží, a viděl jsem i Schickyho, jak si řve. Napadlo mě, že bude střílet, protože jsem viděl, že gólman je venku. On je prostě geniální. Dneska to ukázal. Při prvním gólu si krásně naběhl na centr a druhý gól neuvěřitelná střela. Máme nejhezčí gól Eura," uvedl Coufal, po jehož centru v 42. minutě Schick hlavou poslal Čechy do vedení.

Vedle útočníka Leverkusenu zaznamenal dvě trefy v dosavadním průběhu mistrovství pouze Belgičan Romelu Lukaku. "Před Eurem jsme dělali rozhovory a říkal jsem, že (Schick) bude nejlepším střelcem, že mu věřím. Teď má stejně gólů jako Lukaku, tak doufám, že ještě nějaký přidá," řekl Coufal.

"Zase bude slavný 14 dní po celé Evropě. Nádherná branka. Přeju mu to moc. Neskutečná trefa. Jeden z nejhezčích gólů z půlky, co jsem viděl a co si takhle vybavuju. Možná Stankovič z Interu dal podobný gól a Ibrahimovic nůžkami, ten byl asi hezčí. Ale fakt nádherný gól na Euru. Paráda, pecka," konstatoval záložník Jakub Jankto.

Se slovy chvály se připojil i Souček. "To je pohádka, vstřelit takový gól. Hráči se už nemusí snažit o gól šampionátu, protože ten je daný. Je úžasné, jak to trefil. O to lepší, že nám to pomohlo se trošku zklidnit a že jsme vedli 2:0," uvedl defenzivní záložník v rozhovoru pro ČT sport. "Výborně to Páťa udělal. Ukázal přehled, techniku. Opravdu nádherný gól," dodal kapitán Vladimír Darida.